In dieser Serie verdeutlichen wir anhand von Fotos, wie sich Städte und Gemeinden in der Region in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Die historischen Bilder stammen oft aus städtischen Archiven oder von privaten Sammlern, die sie uns zur Verfügung stellen. Für unsere heutige Ausgabe und Gegenüberstellung konnte unser Fotograf allerdings Aufnahmen aus dem eigenen Archiv

...