28 Livebands und DJs in einer Nacht: Mit dem Musik- und Kneipenfestival „Nightgroove“ verwandelt sich Weinheim am kommenden Samstag, 16. November, bereits zum 16. Mal in eine stadtweite Partymeile. An die 100 Musiker verbreiten in dieser Nacht ein begeisterndes Flair, Nachtschwärmer erleben geballten Partyspaß und kleine, feine Kneipenkonzerte laden zum Genießen, Tanzen und Mitfeiern ein.

Das musikalische Angebot reicht auch diesmal wieder quer durch die Stadt, durch die Jahrzehnte und durch die Musikstile: Es gibt Blues, Rock, Pop, lateinamerikanische Rhythmen, Reggae, Italo-Pop, Irish Folk, Rock’n’Roll, Funk, Soul und House. Erneut gilt: Einmal gezahlt, überall live dabei. Dafür gibt es freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés.

Jeder Besucher kann sich so ganz nach seinen persönlichen Vorlieben sein eigenes Programm zusammenstellen, zwischen den Lokalen pendeln und von einem Konzert zum anderen grooven. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn, die Bands treten – sofern im Programm nicht anders angegeben – von 20 bis 1 Uhr auf. Wer dann noch nicht genug hat, kann im Autohaus Lind in der Hauptstraße noch beim „Spätgroove“ weiterfeiern. Von 22 bis 3 Uhr gibt es dort treibende House- und Clubsounds.

Hier gibt es Tickets

Tickets im Vorverkauf kann man noch heute und morgen in Weinheim erwerben: bei den Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung, im Miramar, bei Marktkauf Scheck, bei der Tourist-Info am Marktplatz sowie in allen Geschäftsstellen der Volksbank Weinheim. Außerdem sind Tickets auch über die Festivalhomepage erhältlich sowie am Veranstaltungstag selbst in allen beteiligten Lokalen und bei der zentralen Abendkasse am Marktplatz. Dort fällt auch wieder der Startschuss des Festivals. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.11.2019