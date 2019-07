Schlemmen und mit einem edlen Tropfen anstoßen, ins Gespräch kommen, sich kennenlernen oder wiedersehen, fröhlich sein und einfach ein paar schöne Stunden in entspannter Atmosphäre miteinander verbringen: Das ist die Idee hinter „Picknick am Schloss“ in Hemsbach. Am kommenden Sonntag, 7. Juli, findet die Veranstaltung, die von der Stadt ausgerichtet wird, von 15 bis 20 Uhr zum achten Mal auf dem Rathausplatz statt.

„Alle Picknickbegeisterten sind dazu – bei hoffentlich sonnigem Wetter – wieder herzlich willkommen“, schreibt die Stadt. Wie immer sind alle Teilnehmer dazu aufgefordert, Sitzgelegenheiten, Verpflegung und Geschirr selbst mitzubringen – alles eben, was für ein Picknick benötigt wird. Ob Hocker, Camping- oder Plastikstuhl oder edles Sitzmöbel, ob Klapp-, Bistro- oder Küchentisch, ob Biertischgarnitur oder die berühmte Picknickdecke: Alles ist erlaubt. Erwünscht ist nur eines: eine weiße Tischdecke.

Kunterbuntes Fest

Vereine, Initiativen oder sonstige Gruppen können auch gemeinsam einen Tisch gestalten. Besonders freuen würden sich die Stadtverwaltung und Bürgermeister Jürgen Kirchner über die Teilnahme vieler verschiedener Kulturen, denn das „Picknick am Schloss“ soll, wie in den vergangenen Jahren, wieder ein kunterbuntes Fest werden.

Als musikalische Gäste werden diesmal die Schultzes erwartet, das sind Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz. Zusammen spielen sie Songs aus allen Ecken ihrer musikalischen Wurzeln. Mit Gitarre, Kontrabass und Gesang interpretieren die beiden Blues, Rock ‘n’ Roll, Bluegrass und so manchen Hit der 60er und 70er Jahre, etwa von Canned Heat oder Steve Miller. „Dem Publikum präsentieren sie sich mit einem ganz eigenen Charme und unbändiger Spielfreude“, so die Veranstalter.

Die Odenwälderin und der Pfälzer leben in Weinheim. Durch unzählige Auftritte als Schultzes oder in anderen Formationen wie Magnolia, Killercats und Midnight Tokers sind die beiden fester Bestandteil der hiesigen Musikszene. Im Vordergrund ihrer Auftritte steht das Gitarrenspiel von „Mojo“, daneben harmonieren die beiden aber auch gesanglich.

Plastikgeschirr ist ein No-Go

Die Stadt Hemsbach freut sich auf viele kulinarische Ideen der hoffentlich zahlreichen Picknick- und Tanzbegeisterten. Das mediterrane Ambiente des ehemaligen Rothschild-Schlosses bietet dafür den idealen Rahmen. Wie die Stadt Hemsbach mitteilt, wird Plastikgeschirr beim „Picknick am Schloss“ am Sonntag nicht gerne gesehen. Für weniger mobile Gäste stehen Tische und Sitzgelegenheiten bereit. zg

