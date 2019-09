„Rambo: Last Blood“

John Rambos vielleicht letzter Kampf. 1982 kam ein Film in die amerikanischen Kinos mit dem Titel „First Blood“. Im deutschsprachigen Raum bekannt wurde der Film unter dem Titel „Rambo“. John Rambo, Vietnamveteran und Protagonist des Maßstäbe setzenden Actionfilms, bekommt es darin mit einem streitsüchtigen Sheriff zu tun. Drei weitere „Rambo“-Filme sollten folgen. Jetzt, 37 Jahre nach dem Erstling, heißt es nicht mehr „First“, sondern „Last Blood“. In der Hauptrolle immer noch mit dabei ist ein, mittlerweile 73 Jahre zählender Sylvester Stallone. Der amerikanische Kultakteur bekommt es diesmal mit einem mexikanischen Kartell zu tun. (98 Min., ab 18 Jahre)

„Ad Astra - Zu den Sternen“

Weltraumdrama. Roy McBride (Brad Pitt) gehört zu den erfahrensten Astronauten, die selbst höchst kritische Situationen ruhig und rational überleben. Schon seit Vater Clifford war Astronaut, ein hochdekorierter Held noch dazu. Doch vor 29 Jahren verschwand er spurlos bei einer Mission im Weltraum. Nun gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass Clifford McBride (Tommy Lee Jones) noch lebt – und mit seinen Aktivitäten nahe dem Planeten Neptun eine große Gefahr für die gesamte Bevölkerung auf der Erde ist. Roy soll ihn finden. (124 Min.)

„Systemsprenger“

Packendes Drama. Das schwer erziehbare, neunjährige Mädchen Benni wurde von seiner Mutter weggegeben und wird von einer Pflegeeinrichtung zur nächsten gereicht. In der Hauptrolle glänzt Helena Zengel, die bei den Dreharbeiten neun Jahre alt war. Der Film ist der aktuelle deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar. (125 Min., ab 12 Jahre)

„Angry Birds 2 - Der Film“

Fortsetzung des Animations-Abenteuers. Wenn bunte Vögel sich mit grünen Schweinen balgen, dann ist man mittendrin im „Angry Birds“-Kosmos. In der Fortsetzung des ersten Films geht der Kampf nun eine Ebene höher: Die Erzfeinde Vögel und Schweine müssen gemeinsam gegen einen mächtigen Feind bestehen. Das gelingt natürlich nur mit Teamarbeit, gegenseitigem Vertrauen und Raffinesse. Und am Ende stellt sich heraus, dass der Feind gar nicht so böse ist, wie es anfangs schien. (96 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Downton Abbey“

Die Luxuswelt des schönen Scheins. Ein prunkvolles Landschloss, traumhafte Kleider und jede Menge Herz und Schmerz - bei „Downton Abbey“ konnte man sich in eine vornehme Welt vergangener Zeiten träumen. Nun kommt die Fernsehserie über die britische Adelsfamilie Crawley und deren Dienerschaft ins Kino. Viele altbekannte Gesichter aus den sechs Staffeln sind dabei, allen voran Hugh Bonneville als Lord Grantham, Maggie Smith als seine verwitwete Mutter Lady Violet oder Jim Carter als traditionsbewusster Butler Carson, der eigentlich längst im Ruhestand ist. Doch noch einmal wird er gebraucht, um die Wogen zu glätten: Der König George V. und seine Gattin haben sich angekündigt. Die Familie und die Diener sind in heller Aufregung – und erhalten bald einen ziemlichen Dämpfer. Auch neue Figuren treten auf, so etwa Imelda Staunton, als Hofdame der Königin. (122 Min., ohne Altersbeschränkung)

„The Kitchen: Queens of Crime“

Melissa McCarthy und Elisabeth Moss als Mafiafrauen. Die Geschichte dreht sich um Mafiageschäfte in dem berüchtigten New Yorker Stadtviertel Hell’s Kitchen der 1970er Jahre. Doch Männer sind in der Story Nebensache. Melissa McCarthy, Elisabeth Moss und Tiffany Haddish spielen drei Frauen, die die kriminellen Geschäfte übernehmen, als ihre Gatten in den Knast wandern. Der irische Schauspieler Domhnall Gleeson mimt einen Auftragskiller. (103 Min., ab 16 Jahre)

„Submission“

Ein Uni-Professor und eine Studentin. Ein Hochschuldozenten und Schriftsteller (Stanley Tucci) lebt in einer recht ordentlichen Beziehung mit seiner Frau. Eines Tages aber weckt eine der Studentinnen des Professors Aufmerksamkeit. In zunehmendem Maße verdreht Angela Argo (Addison Timlin) dem Dozenten den Kopf – und das nicht nur mittels der von ihr verfassten Texte. (106 Min., ab 12 Jahre) dpa

