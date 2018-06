Anzeige

„Love, Simon“

Coming-out eines schwulen Teenagers. Jugend-Komödien aus den USA erzählen gern von den Fährnissen des Erwachsenwerdens, konzentrieren sich dabei jedoch bisher fast ausschließlich auf heterosexuelle Protagonisten. Diese Komödie rückt nun eine schwule Hauptfigur in den Mittelpunkt. Simon ist 17, und eigentlich ist in seinem Leben alles in bester Ordnung: Mit verständnisvollen Eltern, seiner Schwester und großartigen Freunden darf Simon in einem hübschen Vorort aufwachsen. Nur den richtigen Zeitpunkt dafür, sich seinen Eltern und der Welt gegenüber als schwul zu erklären, den hat er noch immer nicht gefunden. (110 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Elias - Das kleine Rettungsboot“

Animationsabenteuer um wackeres Schiffchen. Bei Elias handelt es sich um ein weiß-rotes Rettungsboot mit gelben Rettungsringen, großen blauen Augen und einer Stupsnase. Kein gewöhnliches Rettungsboot freilich – ist Elias doch der Protagonist dieses von lauter sprechenden Schiffchen bevölkerten Familienfilms aus Norwegen. Nach einer mutigen Hilfsaktion wird Elias in einen großen Hafen versetzt, in dem er sich fortan bewähren muss. Die Herausforderungen indes, die an diesem Ankerplatz auf Elias warten, sind nicht gerade klein. (73 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.06.2018