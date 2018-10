Lindenfels.Altes Handwerk lebt wieder auf, wenn in Lindenfels die Brauchtumstage veranstaltet werden. Programm mit zahlreichen Vorführungen gibt es am Wochenende im Museum: am Samstag (6.) von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag (7.) von 10 bis 18 Uhr. Im Bürgerhaus mit Kurgarten läuft parallel der Herbstmarkt. hol/BILD: neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018