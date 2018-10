„Johnny English 3“

Agentenkomödie mit Rowan Atkinson. Im dritten Teil des Spionageklamauks kehrt Rowan Atkinson (Foto) als Geheimagent Johnny English aus dem Vorruhestand zurück, um einem Hackerangriff auf Großbritannien aufzuklären. Weil alle anderen Agenten durch die Cyberattacke enttarnt wurden, bleibt English die letzte Hoffnung der Premierministerin. Mit der Digitalisierung hat der tollpatschige Spion nicht viel am Hut. Er verfährt nach dem Motto: Wer kein Handy hat, kann auch nicht geortet werden. Doch schon bald macht er Bekanntschaft mit dem Feind. (88 Minuten, ab 6 Jahre)

„Der Vorname“

Streit wegen „Adolf“. Es sollte ein gemütliches Abendessen werden, zu dem der linksliberale Literaturprofessor Stephan und seine Frau Elisabeth, eine Lehrerin mit Doppelnachnamen, deren Bruder Thomas samt seiner schwangeren Freundin Anna sowie den Familienfreund René einladen. Die Party im gepflegten Eigenheim läuft jedoch bald völlig aus dem Ruder, als Thomas damit herausplatzt, wie er seinen Sohn zu nennen gedenkt: Adolf. Während der Streit ins Bodenlose zu eskalieren scheint, schreit man einander Wahrheiten ins Gesicht, die eigentlich besser ungesagt blieben. (91 Minuten, ab 6 Jahre)

„The Guilty“

Telefon-Thriller als Kammerspiel. Polizist Asger Holm hatte auch schon bessere Tage: Strafversetzt in den Innendienst muss er nachts Notrufe entgegennehmen. Doch dann wird die Routine durchbrochen: Eine verängstigte Frau ruft an, ein Entführungsopfer. Holm setzt alles dran, der Frau und ihren kleinen Kindern zu helfen. Er schwankt am Telefon zwischen Hoffnung und Hilflosigkeit, zwischen Erleichterung und Entsetzen.

In dem kammerspielartigen Thriller steht die Hauptfigur, der Polizist Asger Holm, den kompletten Film über im Fokus: Die Kamera verlässt nie ihren Protagonisten und die nüchterne Notrufzentrale. Das Drama spielt sich draußen ab, nur hörbar übers Telefon. (85 Minuten, ab 12 Jahre)

„Dogman“

Familienvater gerät in kriminelle Geschäfte. In einer tristen Gegend einer namenlosen Stadt hat Marcello einen kleinen Hundesalon, in dem er sich liebevoll um die Tiere kümmert. In der Nachbarschaft ist der Familienvater beliebt und kommt mit allen gut aus. Doch genau diese Gutmütigkeit – gepaart mit Naivität – wird ihm zum Verhängnis. Denn der brutale Simone drängt sich immer weiter in sein Leben und zieht ihn dabei in kriminelle Geschäfte hinein. Marcello wird so zum Mittäter, der es allen eigentlich nur recht machen möchte, dabei aber selber schnell von einer Abwärtsspirale erfasst wird. (102 Minuten)

„Girl“

Transgender-Mädchen in der Pubertät. Die fast 16-jährige Lara will Ballerina werden. Nachdem sie an einer renommierten Akademie aufgenommen wurde, zieht sie mit ihrem Vater und dem kleinen Bruder nach Brüssel. Mit unerbittlichem Ehrgeiz kämpft sie für die Tanzkarriere, obwohl sie es viel schwerer hat als ihre Konkurrentinnen. Lara wurde nämlich als Junge geboren, sehnt sich nach einem weiblichen Körper und bereitet sich mit einer Hormonbehandlung hoffnungsvoll auf die für sie so wichtige Operation vor. (109 Minuten, ab 12 Jahre)

„Krystal“

Dramatische Liebeskomödie. Der Teenager Taylor Ogburn verliebt sich in eine rund 20 Jahre ältere Frau. Nach kurzer Zeit findet er heraus, dass die Frau seiner Träume mitnichten eine einfache Partie ist: Sie war Alkoholikerin, Prostituierte und Heroin-Konsumentin. Zudem hat sie einen Sohn, der kaum älter als Taylor selbst ist.

Taylor leidet an einer Herzkrankheit. Bis er Krystal kennenlernte, hatte er keinen Sex, keine Liebesbeziehungen und keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen, denn immer wenn er Stress ausgesetzt ist, droht ein Herzstillstand. (93 Minuten)

„Champagner & Macarons“

Komödie aus Frankreich. Es geht ziemlich hoch her bei der Einweihungsfeier, die die erfolgreich im TV-Geschäft tätige Nathalie auf ihrem Anwesen schmeißt. Eingeladen in das üppige Haus vor den Toren der französischen Hauptstadt sind Möchtegern-Berühmtheiten, Trendsetter, sogenannte Influencer, Künstler und andere exaltierte Gestalten. Sukzessive geraten die Festivitäten außer Kontrolle, Gegensätze prallen aufeinander, Geheimnisse werden offenbart. (98 Minuten, ab 12 Jahre)

„Ploey“

Küken auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Das putzige Goldregenpfeifer-Küken Ploey hat zwar zuckersüße Kulleraugen, ein flottes Mundwerk und einen kecken, hellbraunen Haarschopf, fliegen aber kann das Küken noch nicht. Zudem gerät Ploey auch noch in die Fänge einer Katze. Als sich seine Familie zur Herbstzeit gen Süden aufmacht, da ist das kleine Küken nicht mit dabei. Alleine und zu Fuß sucht Ploey nun den Weg in Richtung Paradise Valley. Dorthin also, wo es warm und angenehm sein soll. (83 Minuten, ohne Altersbeschränkung) dpa/BILD: universal pictures/dpa

