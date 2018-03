Anzeige

Brutaler Rachethriller. Chicago im Ausnahmezustand, die Gewalt auf den Straßen eskaliert. Chirurg Paul Kersey (Bruce Willis) muss jeden Tag in der Notaufnahme Schusswaffenopfer behandeln. Als seine Ehefrau Lucy bei einem Raubüberfall in ihrem Haus getötet und Kerseys Tochter Jordan schwer verletzt wird, verwandelt sich der schüchterne Mediziner in eine Kampfmaschine, die nur noch einen Gedanken kennt: Rache. - In der Neuauflage des Genre-Klassikers „Ein Mann sieht rot“ von 1974 spielt Bruce Willis den Part, den damals Charles Bronson verkörperte. Der Film enthält einige explizite Gewaltszenen. (108 Minuten, ab 18 Jahre)

„Molly’s Game – Alles auf eine Karte“

Jessica Chastain am Pokertisch. Selbstsicher, gerissen und sexy tritt Jessica Chastain als Molly Bloom in der von Männern dominierten Pokerwelt auf. Der Film erzählt die wahre Geschichte der einstigen Profi-Skiläuferin Molly Bloom, die in Los Angeles über Jahre hinweg ein lukratives, aber kriminelles Geschäft mit Underground-Pokerspielen organisierte. Sie lockte auch viele Promis an den Pokertisch, darunter Ben Affleck und Tobey Maguire, bis am Ende die Bundespolizei ihr Unternehmen zerschlug. Bloom hatte ihre Erlebnisse 2014 als Memoiren veröffentlicht. (140 Minuten, ab 12 Jahre)

„Vielmachglas“

Komödie. Marleen steckt in einem Dauertief, kann sich mit Anfang 20 nicht einmal für ein Studienfach entscheiden, lebt bei ihren Eltern frustriert vor sich hin. Nach einer persönlichen Katastrophe will sie so weit weg wie möglich. Mit acht Euro in der Tasche bricht Marleen (Jella Haase) Richtung Hamburger Hafen auf, um von dort in die Antarktis zu schippern. Unterm Arm hat sie das Vielmachglas ihres großen Bruders. Seine Idee: Jeden Ausbruch aus der Komfortzone soll sie auf einen Zettel notieren und als Mut-Trophäe im Glas sammeln. (89 Minuten)