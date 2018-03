Anzeige

Zum mittlerweile siebten Mal findet am Sonntag (25.) im Odenwald die „Lammguck-Wanderung“ statt. Höhepunkt der Tour ist der Besuch der Schäferei Keller in Rehbach bei den neuen Lämmern dieses Frühjahrs. Angekommen beim Schafstall, steht die alljährliche Schafschur auf dem Programm, die in jedem Frühjahr auf dem Arbeitsplan eines Schäfers steht. Dabei können die jungen Lämmer bestaunt und gestreichelt werden.

Schäfermeister Bernd Keller wird zahlreiche Informationen über die Schafthaltung, die Schafrassen und die Landschaftspflege geben. Aufgegriffen wird auch die Frage, welche Qualitätsmerkmale für Schafhaltung und Lammfleisch-Produktion wichtig sind. Dabei werden auch die Themen Regionalität, Tierwohl, Landschaftspflege sowie Produktion von Lammfleisch ohne Pflanzenschutzmittel und Medikamenteneinsatz eine Rolle spielen. Ein passendes Mittagessen ist von 12 bis ca. 14 Uhr direkt am Schafstall erhältlich.

Geopark-Ranger informieren über den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Thomas Löw wird über die Kräuter berichten, die er für die Zubereitung von Lammgerichten verwendet.