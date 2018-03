Anzeige

„Midnight Sun - Alles für dich“

Liebesdrama. Der Stoff hat etwas Märchenhaftes: Teenager Katie (Bella Thorne) darf wegen einer seltenen Krankheit nicht in die Sonne und muss ihr Leben drinnen verbringen; nur nachts geht sie aus dem Haus. Als sie Charlie (Patrick Schwarzenegger) trifft, den sie jahrelang von Ferne durch ihr Fenster beobachtet hat, wird sie von ihm buchstäblich wachgeküsst – und er zeigt ihr, wie viel Spaß das Leben machen kann. Doch das Glück währt nicht lange. (93 Min., ohne Altersbeschränkung)

„I, Tonya“

Böse Satire über Eiskunstläuferin. Auch beinahe 25 Jahre nach einem Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan bleibt Tonya Harding eine faszinierende Frau und Figur. Das Bild der blonden Widersacherin aus einfachen Verhältnissen wird in dieser Filmsatire ordentlich in Frage gestellt.

„I, Tonya“ lässt in vielen pseudodokumentarischen Szenen Harding, ihre Mutter und ihren Freund zu Wort kommen. Der Humor ist flott, die Kostüme passend und die Schauspieler herausragend; klug stellt der Film die Frage danach, wie Wahrheit und Legende entstehen. (119 Min.)

„Pacific Rim: Uprising“

Kampfmaschinensaga geht in neue Runde. Fast fünf Jahre ist es her, dass der Film „Pacific Rim“ in eine Robotor- und Monsterwelt entführte. Die Fortsetzung berichtet von der Wiederkehr der Angst einflößenden, außerirdischen Kreaturen, genannt Kaiju. Zu den sich diesen Monstern entgegenstellenden Menschen gehört auch Jake Pentecost (John Boyega). Jakes Vater hatte einst im Kampf gegen die Eindringlinge sein Leben verloren. (111 Min., ab 12 Jahre)

„Über Leben in Demmin“

Trauer am Tag der Befreiung. Als am 30. April 1945 russische Panzer Demmin erreichen, bricht über die vorpommersche Kleinstadt eine Katastrophe herein. Die Stadt wird in Brand gesetzt, Hunderte Bewohner, vor allem Frauen mit Kindern, nehmen sich das Leben. Über die Motive rätseln auch die Zeitzeugen in diesem Film. Sein eigentliches Thema ist nicht die Rekonstruktion der damaligen Ereignisse, sondern der Umgang mit der Geschichte mehr als 70 Jahre danach: Ein Polizeihubschrauber in der Luft und zahlreiche Polizeiautos sind am 8. Mai 2016 die Vorboten eines Marsches von Neonazis. (90 Min., ab 12 Jahre)

„Thelma“

Mystery und Horror. Thelma ist gerade zum Studium nach Oslo gezogen, raus aus dem konservativ christlichen Elternhaus. Zum ersten Mal zwanglos, zum ersten Mal Partys, Alkohol, Freunde. Doch auch rätselhafte Epilepsie-artige Anfälle – ausgelöst, das wird bald klar, durch die Nähe zu Kommilitonin Anja. Thelma und Anja verlieben sich, was die streng religiös erzogene Studentin – von Schuldgefühlen und Scham zerfressen – emotional aufwühlt. - Der Film ist eine Mischung aus Mystery und Horror, aber auch romantisches Liebesdrama und ein Werk über das Heranwachsen. (116 Minuten)

„Peter Hase“

Trubel im Gemüsegarten. „Er ist dazu geboren, wild zu sein“: Gemeint ist der Unruhe stiftende Protagonist dieser Mischung aus Animation und Realfilm: Peter Hase, der erstmals 1902 in einem Kinderbuch von Beatrix Potter das Licht der Welt erblickte. Nun begibt sich Hase auf großer Leinwand in einen Kleinkrieg mit einem ausgewachsenen Menschen: Mr. McGregors so akkurat angelegter, wie stets gepflegter Gemüsegarten birgt aber auch einfach zu viele Leckereien. - Als Sprecher sind u. a., zu hören Anja Kling, Jessica Schwarz, Heike Makatsch und Christoph Maria Herbst. (95 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

