Anzeige

Franz Kain selbst legt die Premiere seines nächsten Solo-Programmes im Juli in den Kultursommer, ebenfalls den Schlagerabend „Zweisamkeit“. Desweiteren sorgt er für zwei Revival-Abende: Die Simon & Garfunkel Band tritt am 20. Juli auf der Stadtwerke-Bühne im Schlosshof auf, die Queen Kings folgen am 27. Juli. Auch die Produktion „Flower Power Men mit Uschi Nerke“ wird von Kains Agentur VoiceArt veranstaltet.

Der Kultursommer-„Kracher“ ist der Auftritt des Mannheimer Soulstars Laith Al-Deen am Freitag, 29. Juni. Er gastiert samt Band im Weinheimer Schlosshof. „Uns war es wichtig, auch in diesem Jahr in Weinheim wieder präsent zu sein. Und mit Laith Al-Deen haben wir auch einen echten Spitzenkünstler verpflichten können“, sagt Dennis Gissel von der Veranstaltungsagentur DeMi Promotion. Im Juni kommt der Mannheimer Künstler nicht nur mit seinen vielen bekannten Songs der vergangenen Jahre nach Weinheim, sondern hat auch sein aktuelles Album „Bleib unterwegs“ mit im Gepäck.

Weitere Highlights in der traditionellen Kulturreihe sind wieder das vom Café Central organisierte „Open Mind Air“ mit Dr. Woggle and the Radio, Soundition, Disaffection u.a. am 30. Juni, das Internationale Kulturfest am 8. Juli und das Open Air des Muddys Club am 4. August.

Die Stadtwerke-Bühne ist in diesem Jahr auch wieder Schauplatz von Public Viewing während der Fußball-WM in Russland. Jedes Deutschland-Spiel wird übertragen – gegebenenfalls bis ins Finale, versteht sich. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.06.2018