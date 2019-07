„Anna“

Neuer Thriller von Luc Besson. Sie ist jung, bildschön und tödlich: Im Thriller „Anna“ schickt der französische Regisseur Luc Besson eine russische Auftragsmörderin Ende der 80er Jahre zwischen die Fronten des Kalten Krieges. Nachdem sie ungewollt in einen Raubüberfall involviert war, wird Anna vom KGB vor die Wahl gestellt: Entweder sie arbeitet für den russischen Geheimdienst, oder sie muss sterben. Die junge Frau führt fortan ein Doppelleben als Killer und Supermodel, hat gleichzeitig eine Romanze mit dem KGB-Agenten Alex als auch mit ihrer ahnungslosen Modelfreundin. Zudem ist ihr die amerikanische CIA um den Agenten Lenny auf der Spur. Der unterhaltsame und wendungsreiche Actionthriller erinnert stark an Bessons Kultfilm „Nikita“ von 1990. In Sachen Stil und Dramaturgie reicht „Anna“ allerdings nicht an den Klassiker heran. (119 Minuten, ab 16 Jahre)

„Made in China“

Feinfühliger Film über eine Heimkehr in der Ferne. François ist trotz seiner chinesischen Wurzeln fast französischer als die Franzosen. Seine Herkunft möchte der Fotograf am liebsten vergessen. Aber dann wird seine Freundin schwanger und drängt ihn, den Kontakt zu seiner Familie und vor allem zu seinem Vater wiederaufzunehmen, den er nach einem Streit zehn Jahre lang gemieden hatte. Und so taucht François eher wider- als freiwillig ein in die Welt der chinesischen Gemeinschaft in Paris, begleitet und unterstützt von seinem besten Kumpel, dem Fahrlehrer Bruno. Hauptdarsteller Frédéric Chau hat zusammen mit Regisseur Julien Abraham das autobiografisch inspirierte Drehbuch verfasst. Der feinfühlige Film über die Suche nach Identität und Zugehörigkeit regt zum Schmunzeln und Nachdenken an. (88 Minuten, ab 0 Jahre)

„König der Löwen“

Filmklassiker neu aufgelegt. „Der König der Löwen“ ist Kult. Seit seinem Kinostart 1994 gehört die Geschichte zu den beliebtesten Zeichentrickfilmen aus dem Hause Disney und wurde sogar als Musical auf die Bühne gebracht. Nun gibt es eine Neuauflage. Jon Favreau bringt den behutsam modernisierten Klassiker auf die Leinwand, nachdem er 2016 bereits das Remake von „The Jungle Book“ inszeniert hat. Die Geschichte spielt in virtuellen Welten, die am Computer geschaffen wurden: Der junge Löwe Simba soll seinen Vater Mufasa als König beerben. Auch sein Onkel Scar will auf den Thron und versucht, seinen Neffen aus dem Weg zu schaffen. Ebenfalls wieder mit dabei: Simbas Freundin Nala, die Hyänen und natürlich das fröhlich vorlaute Erdmännchen Timon und sein Freund, das Warzenschwein Pumbaa. Außerdem gibt es wieder viel Musik, für die Oscar-Preisträger Hans Zimmer viele seiner altbekannten Filmsongs neu interpretiert hat. (117 Minuten, ab sechs Jahre)

„Child’s Play“

Rückkehr der Mörderpuppe. Der norwegische Regisseur Lars Klevberg widmet sich einem Klassiker der Horrorfilmgeschichte: Chucky, die Mörderpuppe, erlebt eine Neuauflage. Der erste Film über das mit unheimlichen Kräften ausgestattete rothaarige Spielzeug kam 1988 in die amerikanischen Kinos. In diesem Remake ist Chucky ausgestattet mit modernster Technik. „Star Wars“-Fans dürfte freuen, dass in der englischsprachigen Originalversion die Stimme der Killerpuppe von Mark Hamill ist. (90 Minuten, ab 16 Jahre)

„Ausgeflogen“

Eine Mutter bald allein zu Haus. Héloïse lebt als alleinerziehende Mutter in Paris. Zwei ihrer Kinder sind bereits ausgezogen, als dann auch die jüngste Tochter Jade das Nest verlassen will, scheint die Single-Frau fast in Panik zu geraten. Hin und her gerissen zwischen ihrem Job als Chefin eines Restaurants, der Sorge um ihren kranken Vater und dem Wohlergehen ihrer Kinder, gerät das sowieso schon turbulente Leben von Héloïse aus dem Gleichgewicht. Lisa Azuelos, Regie und Drehbuch, hat mit ihrem neuen Werk „Ausgeflogen“ einen Film über zeitlose Fragen wie Erwachsenwerden, Abnabelung, Loslassen, Familie, erste Liebe gemacht. Das Werk, das im Original „Mon Bébé“ heißt, hat auch mit dem eigenen Leben der Regisseurin zu tun. (87 Minuten, ab sechs Jahre)

„Messer im Herz“

Mord in Pariser Pornoszene. Der französische Psycho-Thriller nimmt einen mit ins sommerliche Paris des Jahres 1979. Die von der Sängerin Vanessa Paradis verkörperte Filmemacherin Anne verdingt sich in „Messer im Herz“ als Regisseurin und Produzentin wenig anspruchsvoller Schwulenpornos. Dann wird Anne von ihrer Freundin verlassen, die auch Cutterin ihrer Filme war. Mit einem besonderen Filmprojekt macht sich Anne daran, ihre Freundin zurückzugewinnen. Während der Dreharbeiten kommt es zu einer Mordreihe, bei dem ein Schnappmesser eine Rolle spielt. (102 Minuten, ab 16 Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.07.2019