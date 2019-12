„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“

Abschluss der Weltraum-Saga. Im Mittelpunkt des (zumindest vorläufig) letzten Films der Reihe stehen erneut die Jedi-Schülerin Rey (Daisy Ridley) und der finstere Kylo Ren (Adam Driver). Es gibt ein Wiedersehen mit der Schauspielerin Carrie Fisher als General Leia. Auch Mark Hamill als Luke Skywalker und Ian McDiarmid als Imperator Palpatine gehören zur Besetzung – und das. obwohl beide Charaktere in früheren Episoden das Zeitliche segneten.

„Cats“

Musicalverfilmung mit zahlreichen Stars. Das Musical „Cats“ von Andrew LLoyd Webber gehört weltweit zu den beliebtesten Bühnenshows. Nun kommt es mit einer hochkarätigen Besetzung auf die Leinwand: Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson und Rebel Wilson sind genauso dabei wie Popstar Taylor Swift. Sie spielen und singen in der Geschichte um eine Gruppe Londoner Katzen, die sich auf einer Müllhalde zum Ball treffen und sich beratschlagen, wer von ihnen ein neues Katzenleben bekommt.

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

Verfilmung von Jugendroman-Klassiker. Eine schöne Kindheit mit Freunden, Spielsachen und einer liebevollen Familie – für Anna viele Jahre lang ganz normal. Doch plötzlich muss sie ihr Zuhause in Berlin verlassen. Adolf Hitler kommt an die Macht, und die jüdische Familie muss fliehen. Zurück bleibt ein Stoffkaninchen, das keinen Platz mehr im eilig zusammengesuchten Gepäck hat. (119 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung“

Actionreiche Animationskomödie. Der Geheimagent Lance Sterling hält sich für den besten Spion aller Zeiten, der Wissenschaftler Walter Beckett unterstützt ihn im Kampf gegen finstere Superschurken mit vielen verrückten Erfindungen. Als Lance Opfer einer Verschwörung wird und für eine Weile verschwinden muss, bittet er den Tüftler um Hilfe. Voreilig schluckt der coole Agent ein Serum, das Walter entwickelt hat – und verwandelt sich plötzlich in eine Taube. (102 Min.)

„Der geheime Roman des Monsieur Pick“

Amüsante Satire. In einem kleinen Dorf in der Bretagne entdeckt die junge Verlegerin Daphné Despero (Alice Isaaz) in einer „Bibliothek der abgelehnten Bücher“ einen spektakulären Liebesroman, den sie veröffentlicht und der ein Bestseller wird. Autor des Meisterwerks soll ein örtlicher Pizzabäcker sein, der allerdings bereits gestorben ist. Der angesehene Pariser Literaturkritiker Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) zweifelt an der Herkunft des Buches, macht sich auf in die Bretagne, trifft dort auf die sehr belesene Tochter Joséphine Pick (Camille Cottin) und erlebt bei seinen Recherchen noch einige Überraschungen. - Die unterhaltsame Komödie über den Literaturbetrieb entlarvt diesen Jahrmarkt der Eitelkeiten mit sanftem Humor. (ohne Altersbeschränkung)

„7500“

Flugzeugdrama. Bei „7500“ handelt es sich um den international gebräuchlichen Notfall-Code für eine Flugzeugentführung. Der Film nimmt die Zuschauer mit ins Cockpit eines Airbus’. Dort bereiten sich zunächst zwei Piloten ganz entspannt auf ein Routinemanöver vor: einen Flug von Berlin nach Paris. Bald aber machen sich mit selbst gebastelten Messern ausgestattete Terroristen bemerkbar, denen es zudem gelingt, in die Pilotenkanzel vorzudringen. Der Copilot (Joseph Gordon-Levitt) gespielte Copilot wird vor schier unlösbare Aufgaben gestellt. Mit an Bord ist die Lebensgefährtin des Copiloten (Aylin Tezel), die als Flugbegleiterin arbeitet. (92 Min., ab 12 Jahre)

„Latte Igel und der magische Wasserstein“

Kinderbuchheld auf bezaubernder Abenteuerreise. Nach dem Buch des finnischen Autors Sebastian Lybeck dreht sich die Geschichte in diesem Animationsfilm um ein kleines, wildes und eigensinniges Igelmädchen. Das geht gemeinsam mit seinem Freund Tjum, einem gutmütigen wie ängstlichen Eichhörnchen, auf große Abenteuerreise in den Bärenwald. Dort wollen die beiden den magischen Wasserstein zurückholen, den der Bärenkönig zuvor gestohlen hatte. Seitdem sitzen die anderen Waldbewohner auf dem Trockenen. Um das zu schaffen, müssen die beiden kleinen Helden mutig, schlau und teambereit sein. (82 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Pavarotti“

Dokumentation über den weltberühmten Sänger. Ein Boot gleitet auf dem Amazonas, aus dem Off kommt eine Stimme und erzählt vom ungewöhnlichen Ziel des berühmtesten Mannes auf diesem Schiffchen, Luciano Pavarotti. Der will auf der Bühne singen, auf der Caruso vor 100 Jahren gesungen hat. Mitten im Regenwald betritt der Opernsänger dann auch das Theater und beginnt zu singen. Die Türen stehen offen, nur wenige Sitze sind besetzt – doch in den Gesichtern der Zuhörenden steht die Begeisterung für den Weltstar. - Die Dokumentation zeigt einen Mann, der ungewöhnliche Wege geht, der riesigen Erfolg hat, den aber auch bis zum Ausverkauf der Wunsch antreibt, zu gefallen. (114 Min.) dpa

