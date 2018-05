Mit Holger fing die Geschichte von „Why I Love Tattoos“ an“. Er war das erste tätowierte Model des Heppenheimer Fotografen Ralf Mitsch. © ralf mitsch photography

Was sind das für Tätowierungen – aber noch viel mehr: Was für ein Mensch steckt dahinter? Dieser Frage ging der gebürtige Heppenheimer Ralf Mitsch jahrelang in einer Fotoserie nach, die schließlich im Buch „Why I Love Tattoos“ mündete.

Der 51-jährige Wahl-Amsterdamer stellt seine großformatigen Bilder jetzt im Kunstverein Heppenheim aus. Die Vernissage findet in Anwesenheit von Ralf

...

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.05.2018