„Gundermann“

Alexander Scheer als singender Baggerfahrer. Im Schichtsystem sitzt er in einem riesigen Bagger und fördert Kohle. Immer dabei: sein Diktiergerät. Abends hängt der blonde Schlaks sich die Gitarre um und wird zum Rockpoeten. Nebenher will er die DDR und den Sozialismus verbessern. Er übernimmt zugleich eine Aufgabe, die ihn zum Täter macht - was ihm aber selbst erst nach und nach klar wird. Alexander Scheer („Sonnenallee“), selbst in der DDR geboren, schlüpft so in die Rolle des Liedermachers Gerhard Gundermann, dass der Film fast wirkt wie eine Dokumentation. (128 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuse kehren zurück“

Terence Hill kehrt auf die Leinwand zurück. Terence Hill (79) ist zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder in einem Kinofilm zu sehen. Der Titel „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ lässt an 70er-Jahre-Western mit vielen klatschenden Ohrfeigen und wilden Raufereien denken. Eines Tages kreuzt das Nervenbündel Lucia (Veronica Bitto) den Weg des stillen Thomas (Terence Hill), der mit seinem Motorrad in eine spanische Wüste reisen will und nur seine Ruhe sucht. Lucia, die immer wieder in neue Schwierigkeiten gerät, geht Thomas schwer auf die Nerven. Und doch könnte der Wildfang eine wichtige Rolle für seinen Seelenfrieden spielen. (96 Min., ab 6 Jahre)

„BlacKkKlansman“

Spike-Lee-Satire über Rassismus. Ein schwarzer Polizist infiltriert eine Gruppe des rassistischen Ku-Klux-Klans – dies ist in den USA Ende der 1970er Jahre tatsächlich passiert. Der Film erzählt von dem coolen afroamerikanischen Polizisten Ron Stallworth, dem es mit Hilfe eines weißen Kollegen gelingt, Zugang zum KKK in Colorado zu bekommen. (136 Min., ab 12 Jahre)

„Nach dem Urteil“

Familiendrama aus Frankreich. Miriam und Antoine kämpfen um ihre Familie – und zwar gegeneinander. Die Eheleute streiten um das Sorgerecht für ihren elfjährigen Sohn Julien. In den Augen der Richterin verstricken sie sich dabei in Widersprüche. Die Mutter unterstellt dem Vater einen Hang zur Gewalttätigkeit. Der Mann gibt an, seine Ex-Frau mache falsche Vorwürfe, um seine Kinder gegen ihn aufzustacheln und sich Vorteile zu verschaffen. Aussage steht gegen Aussage. Wer lügt hier? Das kann die Richterin unmöglich entscheiden. Sie spricht Antoine zu, seinen Sohn jedes zweite Wochenende sehen zu dürfen. Doch mit jedem Aufeinandertreffen von Vater, Mutter und Sohn verschärft sich der Konflikt. So eskaliert die Situation weiter. (90 Min.)

„Crazy Rich“

Asiatisch besetzte Komödie. Liebe, Intrigen und Traditionen im asiatischen Kulturkreis: Die Geschichte dreht sich um die New Yorker Jungprofessorin Rachel Chu, die von ihrem Freund Nick Young ins heimatliche Singapur eingeladen wird. Er hat ihr allerdings verschwiegen, dass er der Sprössling einer der reichsten Familien des Landes ist und als begehrter Junggeselle gilt. Vor allem seine standesbewusste Mutter wünscht eine passende Braut. (121 Min., ab 6 Jahre)

„The Domestics“

Überlebens-Thriller. Nach einem furchtbaren Ereignis, bei dem unzählige Menschen ihr Leben haben lassen müssen, befinden sich die Vereinigten Staaten in einem post-apokalyptischen Zustand. Die Überlebenden indes haben sich in Banden und Stämmen zusammengerottet und organisiert, die Namen tragen wie „Nailers“ oder „Plowboys“. Und es gibt ein junges Ehepaar, das sich „The Domestics“ nennt und das vor allem ein Ziel verbindet: das nackte Überleben. Nina und Mark tun ihr Bestes, um sich irgendwie durchzuschlagen in einem unwirtlichen, gesetzlosen, von Gewalt und Hass geprägten Amerika. (95 Min., ab 16 Jahre)

„Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin“

Spurensuche in der Hauptstadt. Da ist die alte Dame, die den Nazi-Terror in einem dunklen Bunker überlebt hat und in deren Haus heute immer Licht brennt. Oder das Ehepaar, das mehrmals in der Woche das Denkmal am Berliner Bahnhof Friedrichstraße putzt, das an die Deportation von jüdischen Kindern in die Konzentrationslager der Nazis ebenso erinnert wie an die rettenden Kindertransporte nach England. Und da sind die Jugendlichen aus Frankreich, die ihre Gefühle beim Gang durch das Holocaust-Mahnmal beschreiben. - Die Dokumentation begibt sich in der deutschen Hauptstadt auf die Spuren von jüdischem Leben zwischen Erinnerung und Aufbruch. (83 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

