„Die Goldfische“

Komödie. Oliver (Tom Schilling) führt ein Leben auf der Überholspur – bis er nach einem schweren Autounfall plötzlich querschnittsgelähmt ist. In den Klinikalltag kann er sich nur schwer einfügen. Das beste WLAN-Signal gibt es ausgerechnet in einer Wohngemeinschaft von Behinderten. Oliver ist erst abweisend, doch bald hat er eine Idee, wie er mit Hilfe der Bewohner an viel Geld gelangen kann – ein krimineller Plan! Gemeinsam unternehmen alle einen Ausflug in die Schweiz. Doch Oliver hat nicht mit den Eigenheiten der WG-Bewohner gerechnet, darunter Franzi (Luisa Wöllisch), die im schicken Zürich ihre Begeisterung für Luxusmode entdeckt. Oder die blinde Magda (Birgit Minichmayr), eine Trinkerin. So endet die Fahrt nach Zürich im heillosen Chaos, sehr zum Entsetzen der Betreuerin Laura (Jella Haase), die verzweifelt versucht, für Ordnung zu sorgen. (111 Min., ab 12 Jahre)

„Wir“

Horror-Thriller. Familie Wilson macht Urlaub, doch die erholsamen Tage geraten zum absoluten Horrortrip. Denn auf einmal tauchen auf dem Grundstück ihres Ferienhauses vier rot gekleidete Gestalten auf, die so aussehen, wie die Wilsons – und in tödlicher Absicht kommen. Ein Schock für die Familie, die sich in einem lebensgefährlichen Albtraum wiederfindet. An ein Entrinnen, so scheint es, ist nicht zu denken, denn die Ursachen für das Grauen liegen tief in der Vergangenheit. (116 Min.)

„Iron Sky: The Coming Race“

Die Mondnazis sind zurück. Die Kinogattung der Mondnazi-Filme gehört zu den seltsamsten Erfindungen der vergangenen Zeit. Die Grundidee: Nazis sind nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs 1945 auf den Mond ausgewandert und haben auf dessen dunkler Seite eine riesige Basis aufgemacht – mit Wehrmachtssoldaten, Sauerkrautvorräten und allem Drum und Dran. Jetzt fliegen die „Walküre-Ufos“ wieder. Der zweite Teil über den Kampf tapferer Helden gegen die grunzenden Herrenmenschen übersteigt sogar den Wahnsinn der Trash-Horrorreihe „Sharknado“. Dennoch macht der 90-Minuten-Nonsens viel Spaß, wenn man abgedrehte Slapstick mag. (93 Min., ab 12 Jahre)

„Frau Mutter Tier“

Der alltägliche Wahnsinn im Leben von Müttern. Die Komödie analysiert verschiedene Frauentypen. Julia Jentsch spielt die anstrengend perfekte Übermutter Marie, Alexandra Helmig versucht als Nela, Job und Kind unter einen Hut zu bringen. Kristin Suckow schlägt sich mit gerade mal 22 Jahren als alleinerziehende Mutter durch und versucht, trotzdem Zeit zum Feiern finden. Auch wenn sie alle mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben, in einem sind sie sich einig: Das Leben mit Kind ist oft anstrengend, immer wieder chaotisch, hin und wieder wunderschön und ganz sicher nie, nie langweilig. (91 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Head Full of Honey“

Til Schweigers gescheiterte US-Version des eigenen Films. Mit „Honig im Kopf“ gelang Til Schweiger im Jahr 2014 ein großer Kinohit. Schweigers Entscheidung, den Stoff für den internationalen Markt noch einmal neu zu verfilmenm, scheiterte kläglich: Der US-Start geriet zum Flop. Nun startet „Head Full of Honey“ in Deutschland. Schweiger führte erneut selbst Regie, Nick Nolte übernimmt Nick Nolte die Rolle des Großvaters.

„Wintermärchen“

Beklemmende Neonazi-Studie. Alkohol, Sex, Hass auf alles Fremde und Lust am Morden bestimmen das Leben von Becky, Tommi und Maik. Das unheilvolle Trio steht im Zentrum des Films, der in aller Härte die Blutspur der drei Rechtsradikalen verfolgt. Vieles erinnert an die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Beleuchtet werden die psychologischen Machtverhältnisse innerhalb des fiktiven und doch archetypischen Trios. Erklärt oder gar entschuldigt wird damit nichts. (125 Min., ab 16 Jahre)

„Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats“

Doku über radikale Islamisten. Der Dokumentarfilm berichtet von einer syrischen Großfamilie, deren Vater ein radikaler Islamist ist. Auch manche seiner Söhne sind auf dem Weg dorthin. Der Film will den Kreislauf der Gewalt zeigen und der Frage nachgehen: „Wie wird ein Terrorist ein Terrorist?“

„Free Solo“

Oscar-prämierte Doku über Freikletterer. Alex Honnold ist Extrem-Sportler und geht dabei so manches Risiko ein: Er ist Free-Solo-Kletterer, das heißt, er klettert alleine, ohne Seil und ohne Sicherung. Im Sommer 2017 will er sich seinen Lebenstraum erfüllen und den 975 Meter hohen und fast senkrechten El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien besteigen. Der kürzlich mit dem Oscar ausgezeichnete Dokumentarfilm begleitet Honnold und zeigt das waghalsige Abenteuer. (100 Min., ab 6 Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.03.2019