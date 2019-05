Buntes Programm in Lampertheim

Oldtimer wie diesen Rolls-Royce gibt es in Lampertheim zu sehen. © Israel/sm

Lampertheim.An Muttertag, dem kommenden Sonntag, wird in der Lampertheimer Innenstadt von 10 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm geboten. Dazu sind von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte geöffnet. Die Besucher erwartet eine Autoschau mit Neuwagen in der Kaiserstraße, außerdem lädt der Verein Lampertheim Classics zum Oldtimer-Treffen rund um die Domkirche ein. Ab 10 Uhr fahren die schicken Karossen in die Römerstraße ein. Im Alten Rathaus ist die Sonderausstellung „Rennelegenden aus Lampertheim“ zu sehen. Auf dem Schillerplatz gibt es Angebote für Kinder. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.05.2019