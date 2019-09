Die Wetterprognose kündigt ein mildes und sonniges Spätsommer-Wochenende an – ideale Bedingungen für Veranstaltungen im Freien. Nachfolgend eine Auswahl.

Herbstmess’ Darmstadt

Das Volksfest läuft von heute (20.) bis einschließlich 30. September auf dem Messplatz. Geöffnet ist täglich von 14 bis Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr. Ein Kinderspielfest findet am Mittwoch (25.) von 14 bis 17 Uhr statt. Am Abschlusstag (30.) wird um 21 Uhr ein Feuerwerk abgebrannt.

Gewerbeschau Bürstadt

60 Aussteller sind an und in der TSG-Halle dabei. Geöffnet ist am Samstag (21.) von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag (22.) von 10 bis 18 Uhr.

„Rauf auf die Burg“ Frankenstein

Zu dem Aktionstag am Sonntag (22.) können geführte Wanderungen gebucht werden (www.diebergstrasse.de). Auf der Burg selbst läuft von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm, das ohne Anmeldung und größtenteils kostenlos genutzt werden kann.

Messe „LebensArt“ Weinheim

Mode und Dekoration für Haus und Garten stehen am Waidsee im Mittelpunkt. Geöffnet ist von heute (20.) bis einschließlich Sonntag (22.) täglich von 10 bis 18 Uhr. Ein Eintrittspreis wird erhoben.

Autoschau Weinheim

Entlang der Viernheimer Straße werden am Sonntag (22.) die neuesten Fahrzeuge vorgestellt. Die Veranstaltung läuft von 11 bis 17 Uhr, auch ein Rahmenprogramm wird geboten.

Dreimal Weltkindertag

In Seeheim gibt es bereits am heutigen Freitag (20.) ab 15 Uhr ein Programm rund um das Rathaus. Beteiligt sind 20 Institutionen und Vereine.

Mehr als 40 Stationen zum Spielen, Lernen und Entdecken werden am Samstag (21.) beim Familienspektakel im Luisenpark Mannheim geboten, das ab 14 Uhr bis in den Abend hinein läuft. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Das Kinderfest in Darmstadt findet am Sonntag (22.) von 12 bis 18 Uhr auf dem Luisenplatz statt. Hier sind 50 Initiativen, Verbände und Vereine mit von der Partie.

„Made in Südhessen“ in Erbach

Produkte und Dienstleistungen aus Südhessen sowie Pflanzen und Deko-Artikel werden bei der Messe präsentiert, die erstmals im Volksbank-Atrium in der Odenwälder Kreisstadt Erbach stattfindet. Geöffnet ist am Samstag (21.) von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag (22.) von 10 bis 18 Uhr. Ein Eintrittspreis wird erhoben. hol

