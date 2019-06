Weinfest Zwingenberg

Die traditionelle Veranstaltung im Herzen der Stadt beginnt heute (7.) um 18 Uhr mit dem Öffnen der Weinstände auf dem Marktplatz. Der offizielle Auftakt erfolgt um 19 Uhr. Gefeiert wird bis einschließlich Montag (10.) täglich bis in die Abendstunden. Wieder dabei ist auch der Bauern- und Handwerkermarkt mit rund 100 Standbetreibern, der sich durch Scheuergasse mit Bahnhofsgelände, durch den nördlichen Stadtpark und den Rathaushof zieht. Der Markt läuft am Sonntag (9.) von 11 bis 20 Uhr und am Montag (10.) von 10 bis 19 Uhr. Spezielles Programm für Kinder gibt es am Sonntag (9.) und Montag (10.) jeweils ab 12 Uhr im südlichen Stadtpark.

Spargelfest Lampertheim

In der Innenstadt wird am Wochenende der Abschluss der Spargelsaison gefeiert. Los geht es am Samstag (8.) um 18.15 Uhr mit der Inthronisation der neuen Spargelkönigin. Das Spargelfest läuft dann bis einschließlich Montag (10.) täglich bis in die Abendstunden. Live-Musik gibt es auf mehreren Bühnen. Der zum Rahmenprogramm gehörende Spargelmarkt findet am Sonntag (9.) von 11 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag sind zudem von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Rimbacher Pfingstmarkt

Die Ortsmitte wird am Wochenende zu einem Vergnügungspark. Los geht es heute (7.) Abend; um 22.30 Uhr wird ein Feuerwerk entzündet. Gefeiert wird bis einschließlich Montag (10.) täglich bis in die Abendstunden. Insgesamt 17 Bands und DJs sorgen für Live-Musik auf drei Bühnen. Der Festzug steht unter dem Motto „Reise von Rimbach in die Welt“ und läuft am Sonntag (9.) ab 14 Uhr. Das Seifenkisten-Rennen findet am Montag ab 11.30 Uhr statt.

Michelstädter Bienenmarkt

Gefeiert wird nicht nur an Pfingsten, sondern bis einschließlich 16. Juni. Die Eröffnung erfolgt heute (7.) um 18 Uhr. Marktbetrieb ist täglich bis in die frühen Morgenstunden. Ein Großfeuerwerk wird am Freitag, 14. Juni, ab 22.30 Uhr abgebrannt. Der traditionelle Blumenkorso zieht am Sonntag, 16. Juni, ab 13.30 Uhr durch die Stadt. hol

