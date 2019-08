Bergsträßer Winzerfest Bensheim

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag (31.) um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Dann wird auch die neue Bergsträßer Gebietsweinkönigin gekürt. Das Winzerfest läuft bis einschließlich Sonntag, 8. September, täglich bis in die Abendstunden. Live-Musik gibt es an mehreren Standorten. Der traditionelle große Festumzug führt am Sonntag (1.) ab 14 Uhr durch die Straßen der Stadt. Am Montag (2.) ist ab 11 Uhr Tag der Betriebe, am Dienstag (3.) läuft in der Fußgängerzone von 8.30 bis 18.30 Uhr der Ägidimarkt. Am Donnerstag (5.) wird von 14 bis 17 Uhr ein buntes Kinderprogramm angeboten, am Freitag (6.) ist von 20 bis 24 Uhr Tag der Jugend. Das Brillant-Feuerwerk wird am Samstag (7.) gegen 21.30 Uhr gezündet. Am Sonntag (8.) schließlich sind von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet. Gegen 22 Uhr geht es dann in den Winzerfest-Ausklang.

Öko-Markt Lindenfels

Rund 40 Anbieter sind bei der Veranstaltung am Sonntag (1.) in der Burgstraße dabei. Von 11 bis 18 Uhr informieren Handwerker, Geschäftsleute, Künstler, Umweltgruppen und Vereine über umweltfreundliche Produkte und Technologien. Speisen und Getränke gehören ebenfalls zum Angebot.

Ritterfest Hirschhorn

Schaukämpfe, Feuershow, großes Handwerkerdorf: Das alles ist beim Ritterfest auf dem Rathausvorplatz zu finden. Die Veranstaltung beginnt am Samstag (31.) und Sonntag (1.) jeweils um 11 Uhr und läuft ganztägig. Für Kinder gibt es spezielle Betätigungsmöglichkeiten. Ein Eintrittspreis wird erhoben.

Oldtimer-Gala Schwetzingen

„ASC-Classic-Gala – Concours d’Elegance“: Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Veranstaltung, die mehr sein will als eine reine Oldtimerschau. Vielmehr soll es im Schlossgarten auch um Architektur, Kultur, Stil, Geschichte und Technik für die ganze Familie gehen. Besucht werden kann die Classic-Gala am Samstag (31.) und Sonntag (1.) von 9 bis 18 Uhr. Es wird der übliche Schlossgarten-Eintrittspreis erhoben. hol

Sonderbeilage zum Bergsträßer Winzerfest in der heutigen Ausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.08.2019