Nach drei Jahren liegt die Wander- und Radwanderkartenserie des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald komplett überarbeitet und in neuem Layout vor. Die einzelnen Kartenblätter wurden in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen und Wegewarten der Naturparke durch einen Griesheimer Verlag neu erarbeitet und modernisiert. Die Pfade und Infozentren im Geopark sind entsprechend ausgewiesen.

Dazu zählen unter anderem der „Lößhohlwege“ in Bensheim und die „Stromtalwiesen“ in Riedstadt sowie Geopunkte wie die Wattenheimer Brücke in Einhausen, die Burgruine Stein bei Biblis, die Eschollbrücken in Pfungstadt, der Lampertheimer Biedensand und die Badeanstalten in Stockstadt. Neben Rund- und Premiumwanderwegen wie dem Alemannenweg und de, Burgensteig Bergstraße sind auch die Qualitätswege und Fernwanderrouten des Odenwaldklubs enthalten.

Die Kartenrückseiten geben nähere Informationen zu den Wanderwegen. Das Geländeprofil wird mit Höhenlinien im Zehn-Meter-Abstand dargestellt, für GPS-Nutzer gibt es darüber hinaus ein UTM-Gitter im Ein-Kilometer-Abstand. Die Karten sind in den Geschäftsstellen des Geo-Naturparks und des Naturparks, bei den Kommunen sowie im Buchhandel erhältlich.

Wer als ehrenamtlicher Wegemarkierer für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald tätig werden möchte, kann sich direkt an die Geschäftsstelle, Nibelungenstraße 41, in Lorsch wenden (Telefon: 06251/707990, E-Mail: info@geo-naturpark.de). Die Karten der neu aufgelegten Serie im Überblick:

Bachgau-Maintal (Karte Nummer 1): Breuberg, Dieburg, Großostheim, Großwallstadt, Groß-Umstadt, Mömlingen, Niedernberg, Obernburg, Otzberg, Schaafheim

Nördlicher Vorderer Odenwald (2): Ober-Ramstadt, Reinheim, Mühltal, Groß-Bieberau, Seeheim-Jugenheim, Modautal, Fischbachtal, Fränkisch-Crumbach, Felsberg

Breuberger Land (3): Brensbach, Breuberg, Höchst, Lützelbach, Obernburg, Otzberg, Wörth

Rodensteiner Land (4): Brensbach, Fischbachtal, Fränkisch-Crumbach, Lindenfels, Neunkirchen, Reichelsheim

Bergstraße-Odenwald (5): Alsbach-Hähnlein, Bensheim, Fürth, Lautertal, Lindenfels, Modautal, Reichelsheim, Zwingenberg, Felsberg

Mittlerer-Odenwald (6): Bad-König, Brensbach, Brombachtal, Erbach, Michelstadt, Mossautal

Maintal-Odenwald (7): Amorbach, Bürgstadt, Eichenbühl, Freudenberg, Kleinheubach, Laudenbach, Miltenberg, Rüdenau, Schneeberg, Weilbach

Bergstraße-Weschnitztal (8): Heppenheim, Fürth, Rimbach, Mörlenbach, Birkenau, Gorxheimertal, Weinheim, Hemsbach, Abtsteinach

Der Überwald (9): Abtsteinach, Wald-Michelbach, Grasellenbach

Oberzent (10): Oberzent (Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg, Sensbachtal

Fränkischer Odenwald (11): Amorbach, Kirchzell, Schneeberg, Weilbach

Heidelberg – Neckartal-Odenwald (12): Bammental, Dossenheim, Gaiberg, Heddesbach, Heidelberg, Heiligkreuzsteinach, Hirschberg, Hirschhorn, Leimen, Mauer, Meckesheim, Neckargemünd, Neckarsteinach, Nussloch, Schönau, Schriesheim, Wiesenbach, Wilhelmsfeld, Wiesloch

Neckartal-Odenwald (13): Eberbach, Hirschhorn, Neckargemünd, Neckargerach, Neckarsteinach, Neunkirchen, Schönau, Schönbrunn, Waldbrunn

Darmstadt – Messeler Hügelland (14): Darmstadt, Dieburg, Eppertshausen, Groß-Bieberau, Groß-Zimmern, Messel, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf

Nördliches Ried – Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue (15): Alsbach-Hähnlein, Biebesheim, Biblis, Darmstadt, Einhausen, Gernsheim, Pfungstadt, Riedstadt, Stockstadt, Zwingenberg

Südliches Ried (16): Bürstadt, Einhausen, Lampertheim, Lorsch, Viernheim, Bensheim, Heppenheim, Mannheim

Kleiner Odenwald – Kraichgau mit Brunnenregion (17): Aglasterhausen, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Lobbach, Meckesheim, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neckargerach, Neckarsteinach, Neidenstein, Neunkirchen, Obrigheim, Reichartshausen, Schönbrunn, Schwarzach, Spechbach, Waibstadt, Wiesenbach

Südlicher Odenwald – Bauland (18): Adelsheim, Billigheim, Binau, Elztal, Fahrenbach, Mosbach, Neckargerach, Neckarzimmern, Osterburken, Roigheim, Schefflenz, Seckach

Östlicher Odenwald – Madonnenländchen (19): Buchen, Limbach, Mudau

Fränkischer Odenwald – Madonnenländchen (20): Amorbach, Buchen, Eichenbühl, Hardheim, Höpfingen, Miltenberg, Schneeberg, Walldürn

Neckartal – Stauferland (21): Bad-Rappenau, Bad Wimpfen, Billigheim, Binau, Elztal, Gundelsheim, Haßmersheim, Hüffenhardt, Mosbach, Neckargerach, Neckarzimmern, Obrigheim zg

