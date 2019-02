Centralstation Darmstadt feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Darmstadt.Vor 20 Jahren wurde aus der „HEAG Halle B“ die „Centralstation“. Ungefähr genauso lang hatte zuvor die ehemalige Maschinenhalle des zweiten weltweiten Elektrizitätswerkes inmitten der Darmstädter Innenstadt leergestanden. Mit der Centralstation erhielt Darmstadts City ein Alleinstellungsmerkmal: Konzerte für bis zu 1100 Gäste inmitten einer 1A-Innenstadt- -Lage, das war ein Novum im Rhein - Main-Gebiet. Und es etablierte sich in Windeseile: Seit dem 25. März 1999 finden in dem denkmalgeschützten Klinkerbau Veranstaltungen statt: nahezu täglich und oft mehrmals am Tag Konzerte, Lesungen, Kabarett und Comedy, Vorträge, Partys, Programme für Kinder und Jugendliche, Ausstellungen und vieles mehr. Rund 400 Termine sind es im Jahr, mit denen etwa 150 000 Besucher aus Darmstadt, Südhessen und dem Rhein-Main-Gebiet erreicht werden. Für das Geburtstagskonzert am Freitag, dem 29. März, hat sich die Centralstation eine Band eingeladen, die laut Ankündigung im wahrsten Sinne des Wortes eine rauschende Party garantiert: die Jazzrausch Bigband. zg/BILDer: kempf

