Anzeige

Darmstadt.Das Wochenprogramm in der Centralstation beginnt am Mittwoch (14.), 20 Uhr, mit der deutsch-türkischen Sängerin Elif. Am Freitag (16.), 20 Uhr, kommt Rocko Schamoni zu einer Lesung aus einem Buch, das es noch nicht gibt: Dummheit als Weg“. Und Musik dazu gibt es natürlich auch. Am Samstag (17.), 20 Uhr, gastiert Henni Nachtsheim mit seinem Solo-Comedy-Programm „Gisela“, das kürzlich im Bensheimer Parktheater zu sehen war. Am Sonntag (18.), 15 Uhr, präsentiert die Gruppe Rotz ’n’ Roll Radio ein Konzert für Kinder ab 3 Jahren. Ab 19 Uhr setzt Klaus Hoffmann dann „Leise Zeichen“ (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16). hol/BILD: fieguth/malene/veranstalter