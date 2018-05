Anzeige

Bensheim.Der Circus Baruk schlägt in dieser Woche sein Zelt auf dem Festplatz am Berliner Ring auf. Vorstellungen finden statt am Mittwoch (9.), Donnerstag (10.) und Freitag (11.) ab 17 Uhr, am Samstag (12.) ab 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag (13.) ab 14 Uhr. hol/BILD: circus Baruk