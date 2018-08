Viernheim.Seine kleine Zeltstadt hat der Circus Barum am Ende der Wormser Straße neben der Autobahn 6 aufgeschlagen. Angekündigt wird traditionelle Zirkuskunst mit einer Mischung aus Spannung, Humor und Attraktionen. Die Premiere dort beginnt heute (31.) um 17 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am Samstag (1.) um 16 Uhr sowie am Sonntag (2.), Mittwoch (5.) und Donnerstag (6.) um 14 Uhr. hol/BILD: pietsch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018