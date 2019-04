Heppenheim.Artistik, Jonglage und Tierdressuren – darunter mit vier sibirischen Tigern – bietet der Circus Manuel Weisheit in seinem Programm. Vorführungen beim Gastspiel in Heppenheim in der Bürgermeister-Kunz-Straße (gegenüber Blumenland Herdt) beginnen am Donnerstag (4.) und Freitag (5.) m 17 Uhr, am Samstag (6.) um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag (7.) um 11 und 15 Uhr. hol/BILD: circus weisheit

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019