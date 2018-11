Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Und gerade das Jahr 2018 hat sich einen eigenen Rückspiegel von Django Asül wahrlich verdient. Der bayrische Kabarettist eröffnet am 13. Januar (Sonntag) das zweite Spieljahr in der Hemsbacher Kulturbühne Max. Und das gleich mit zwei Vorstellungen um 14 und um 19.30 Uhr.

Für diese und auch für alle anderen Frühjahrsveranstaltungen in der Kulturbühne gibt es ab sofort Tickets im Vorverkauf. Geboten wird wie gewohnt ein bunter Mix aus Kabarett, Comedy und Musik, mit alten Bekannten und vielen neuen Gesichtern. Zur ersten Gruppe gehört Joscho Stephan, der mit seinem Quartett am 27. Januar (Sonntag) wie gewohnt mitreißenden Gypsy Swing zelebriert.

Konzertreisen mit der Bahn

Am 10. Februar (Sonntag) heißt es Bühne frei für Lucy van Kuhl und ihr Programm „Fliegen mit dir“. Die Musikkabarettistin, bei Konstantin Wecker unter Vertrag, erzählt von Kreuzfahrten und von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn, frotzelt über die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt.

In Zusammenarbeit mit der Bonhoeffergemeinde geht es am 15. Februar (Freitag) weiter mit der Band superfro: Es gibt Jazzkompositionen, die unmittelbar aus konkreten Erfahrungen entstehen – mal komplex, mal einfach, aber immer authentisch. Nach dem fulminanten Konzert 2016 sind die vier Musiker zum zweiten Mal in der Bonhoefferkirche zu Gast.

Durchs Ohr direkt ins Herz

Premiere feiert „vhs zu Gast im Max“, eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule, am 17. Februar (Sonntag): Antonio Siena und Heiko Duffner singen und spielen italienische Canzoni, die in ihrer Schlichtheit und Melancholie geradewegs durchs Ohr ins Herz gehen.

Eine brüllend komische und bisweilen besinnliche Mischung aus schonungsloser Zeitanalyse, Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit bietet HG Butzko auch mit seinem neuen Programm „echt jetzt“ am 24. Februar (Sonntag) in Hemsbach. Mit Kabarett geht es auch am 17. März (Sonntag) weiter: Powerfrau Lisa Fitz kümmert sich um den „Flüsterwitz“ und sagt und singt, was sie denkt. Laut. Mit Verve. Mit Witz. Mit Haltung.

Auch wenn er es in der Tanzschule nicht über den Grundkurs hinaus geschafft hat: Eigentlich ist er ja Tänzer. Skurril, geistreich und auch etwas morbid zeigt Klavierkabarettist Daniel Helfrich in seinem neuen Programm am 31. März (Sonntag), dass das ganze Leben ein einziges Tänzeln zwischen Fettnäpfchen und großem Auftritt, zwischen Taktgefühl und Taktlosigkeit, zwischen anmutigem Ballett und wildem Breakdance ist.

Am 5. April (Freitag) schlägt die Band Waiting for Frank in der Ehemaligen Hemsbacher Synagoge ein bisschen leisere Töne an und präsentiert (fast) unplugged irische Balladen – tolle Songs und wunderbare Akustik garantiert. „Fuchstreff – nichts für Hasenfüße“ heißt das Kabarettprogramm von Josef Brustmann. Der Gewinner des Sonderpreises des Deutschen Kabarettpreises führt am 7. April (Sonntag) durchs wildwüchsige Lebensunterholz, findet immer was und zieht dem Leben das Fell über die Ohren.

Kommentar zur Lage der Nation

Natürlich gibt es im Frühjahr auch wieder ein Gitarrenkonzert in der Kulturbühne, nämlich am 5. Mai (Sonntag). Diesmal zu Gast sind Franco Morone aus Italien und der Schotte John Goldie – beide in Hemsbach keine Unbekannten. „Keine weiteren Fragen“ hat Kabarettist Christian Ehring am 12. Mai (Sonntag). Sein Solo ist ein hochaktueller und sehr persönlicher Kommentar zur Lage der Nation; hintergründig, schwarzhumorig und perfide politisch.

Jazz ohne Schnörkel

Zum Abschluss des Frühjahrsprogramms hat die Stadt Hemsbach am 19. Mai (Sonntag) eine vielversprechende Jazzband aus Hemsbach engagiert, die bei ihrem letzten Auftritt für Begeisterung sorgte: Triovision. Maren Schmitt am Klavier, Joschka Pressler am Bass und Sebastian Wind am Schlagzeug haben ein Faible für zeitgenössischen Jazz.

Was dabei herauskommt, ist „Jazzpop im Songformat“: Eingängige, aber nicht flache Melodien und ein Groove, der die Gäste zum Mitwippen einlädt. Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44, in Hemsbach statt und beginnen um 19.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. zg

Info: www.kulturbuehne-max.de, www.reservix.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018