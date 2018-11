Comedy, Kabarett, Volksmusik und weitere Töne: Mobile, Sapperlot und Rex in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Als möglicherweise neue deutsche Jazz/Blues-Sensation wird der Pianist und Sänger Lawrence Grey angekündigt. Mit seinem Trio gastiert er am Freitag (9.), 20 Uhr, im Kellergewölbe. Am Samstag (10.), 20 Uhr, steht Comedy auf dem Programm: Harry & Jakob präsentieren ihr Programm „Siegertypen“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Theater Sapperlot Lorsch

Zwischen Kabarett und Clownerie bewegt sich laut Ankündigung das Duo BlöZinger. Am Donnerstag (8.), 20.30 Uhr, steht es mit seinem Programm „Bis morgen“ auf der Bühne. Gleich zweimal kommt der Ex-Biermösl Blosn Hans Well mit seinen Wellbappn ins Sapperlot: Der Auftritt am Freitag (9.) ist bereits ausverkauft, für Samstag (10.), 20.30 Uhr, gab es zuletzt noch Restkarten. Aus der Pfalz stammt das Duo Spitz & Stumpf, das auch in seinem Programm „SOKO Baure-Cop“ Musik, Theater, Comedy und Kabarett vermischt – zu erleben am Sonntag (11.), 19.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538).

Musiktheater Rex Bensheim

Derek William Dick war unter dem Pseudonym Fish Sänger von Marillion. Sein Konzert am Donnerstag (8.) ist ausverkauft. Am Freitag (9.), 20.30 Uhr, folgen die bayerischen Wellküren mit ihrem Volksmusik/Kabarett-Programm „Abendlandler“. Am Samstag (10.), 20.30 Uhr, gibt es Songs von Metallica. Dafür sorgt die Coverband Sacarium (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: groteloh/veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.11.2018