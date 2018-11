Comedy, Konzerte, Kabarett: Das Wochenprogramm von Mobile, PiPaPo, Rex und Sapperlot

Theater Mobile Zwingenberg

Als „Literatur-Comedian“ wird Tim Boltz angekündigt. Am Freitag (16.), 20 Uhr, präsentiert er sein Programm „Reden ist Silber, Schreiben ist Gold“. Am Samstag (17.), 20 Uhr, folgt ein Konzert der mittlerweile seit 15 Jahren bestehenden Irish-Folk-Formation Cara (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Eine Hommage an Bob Dylan ist am Freitag (16.), 20 Uhr, zu hören. Es gastiert der Gitarrist und Sänger Denny Newman. Am Samstag (17.), 20 Uhr, steht ein Doppelkonzert mit den Bands Skeech (Blues-Rock) und Halodu (drei akustische Gitarren) auf dem Programm (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

„Lemon Tree“ war der größte Erfolg der Band Fools Garden. Am Mittwoch (14.), 20.30 Uhr, ist sie nicht nur damit zu erleben. Am Donnerstag (15.), 20.30 Uhr, schaut wieder einmal Chris Thompson, Ex-Sänger von Manfred Mann’s Earthband, vorbei. Am Freitag (16.), 20.30 Uhr, spielt die Coverband Ultimate Eagles Hits der Eagles. Und am Samstag (17.), 20.30 Uhr, läuft die 80er-Jahre-Show „Ich will Spaß“ u. a. mit Markus und Geiersturzflug (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Restkarten gibt es für das Gastspiel der Diseuse Georgette Dee am Donnerstag (15.), 20.30 Uhr. Am Freitag (16.), 20.30 Uhr, spielt das Zelia-Fonseca-Quartett von der Kultur Brasiliens beeinflusste Musik zwischen Pop und Jazz. Das Gastspiel des Kabarettisten Philipp Weber am Samstag (17.), 20.30 Uhr, ist ausverkauft. Karten gab es zuletzt noch für Webers zweiten Auftritt am Sonntag (18.), 19.30 Uhr (Vorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018