Comic-Held vom Stamme der Sioux jetzt auf der Leinwand

„Und morgen die ganze Welt“

Kampf gegen Nazis. Was hilft gegen rechte Populisten, zu welchen Arten des Widerstands darf man greifen beim Kampf gegen Nazis? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich das Drama der deutschen Regisseurin Julia von Heinz. Protagonistin Luisa, die gespielt wird von der 24-jährigen Mala Emde, entspringt zwar einem eher konservativen Hause, neben ihrem Jurastudium aber engagiert sich die junge Frau immer mehr in ziemlich linken, in antifaschistischen Kreisen. Gleich bei ihrer ersten größeren politischen Aktion kommt es auch zu Gewalt. (111 Min., ab 12 Jahre)

„Greenland“

Katastrophen- und Familiendrama. Ein riesiger Komet befindet sich im direkten Anflug auf die Erde, Menschenmassen setzen sich in Panik in Bewegung. In dem Film von Regisseur Ric Roman Waugh spielt Gerard Butler einen ohnehin gestressten Bauingenieur, der nicht nur versuchen muss, die Beziehung mit seiner Frau (Morena Baccarin) wieder ins Reine zu bringen, sondern es zugleich auch mit einem allzu tödlichen Himmelskörper zu tun bekommt. (119 Min., ab 12 Jahre)

„Yakari - Der Kinofilm“

Animationsfilm über jungen Sioux-Indianer. Yakari und sein Pferd Kleiner Donner gehören seit Generationen zu den Helden in Kinderzimmern. Es gibt Comics, eine Serie, sogar ein Musical – und jetzt auch einen Kinofilm. Der erzählt, wie alles begann: wie der kleine Yakari vom Stamme der Sioux zu seiner Fähigkeit kam, mit Tieren zu sprechen, und wie er sich mit Kleiner Donner – einem ungestümen Wildpferd – anfreundet. Yakaris deutsche Stimme ist schon seit Jahren die der Synchronsprecherin Mia Diekow. Im Film bekommt sie prominente Unterstützung: Diana Amft spricht den spitzbübischen Biber Lindenbaum, Hans Sigl gibt Großer Adler seine Stimme und Patrick Bach Yakaris ungestümem Freund Kleiner Dachs. (82 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Schwesterlein“

Krebsdrama. Sven (Lars Eidinger) erkrankt an Krebs, seine Schwester Lisa (Nina Hoss) will ihm beistehen. Der Film von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond erzählt vom Kampf gegen die Krankheit, von Geschwisterliebe und davon, wie es sich anfühlt, als Künstler seine Bestimmung zu verlieren. (99 Min., ab 12 Jahre)

„Hexen hexen“

Schwarzhumorige Fantasy. Ein Waisenjungen zieht Ende 1967 zu seiner Großmutter in die Stadt Demopolis, gelegen im südlichen US-Bundesstaat Alabama. Dann aber geschehen die unglaublichsten Dinge: Mit echten Hexen bekommen es die Grandma und ihr Enkel zu tun, auch wenn sich diese nicht unbedingt auf den ersten Blick als solche zu erkennen geben. Dann aber treffen Enkel und Großmama auf die Großmeisterhexe (Anne Hathaway). Der Film basiert auf einem Roman von Roald Dahl. Regie führte Robert Zemeckis. (104 Min.) dpa

