Anzeige

Neben der Ausstellung findet am Sonntag der vierte „Tag der Elektromobilität“ mit zahlreichen Ausstellern auf dem Darmstädter Marktplatz statt. Unter dem Motto „Darmstadt mobil – elektrisiert“ präsentieren sie eine eindrucksvolle Bandbreite an Fahrzeugen, Produkten und Dienstleistungen, vom Elektrofahrrad bis zu alltagstauglichen Fahrzeugen.

Auch das Rahmenprogramm dreht sich am Wochenende um das Thema Mobilität. Im Parcours auf dem Marktplatz können die Besucher Segway Probe fahren, während am Samstag im Carree und auf dem Luisenplatz nach Herzenslust gespielt werden kann. Am Sonntag laden spektakuläre Bike-Shows auf dem Marktplatz zum Staunen ein. Darmstadts zentraler Aussichtturm, der „Lange Lui“, ist am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, der Weiße Turm von 14 bis 18 Uhr. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.03.2018