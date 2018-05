Anzeige

Am heutigen Freitag, 4. Mai steht die Darmstädter Innenstadt wieder „unter Strom“: Beim Late-Night-Shopping „Darmstadt unter Strom“ können die Besucher bis 22 Uhr durch die Fußgängerzone und Geschäfte bummeln. Gleichzeitig erleben sie Stelzen-Walk-Acts, Musiker und weitere energiegeladene Aktionen, die die Nacht zum Tag werden lassen sollen. „Die Besucher erwartet ein Abend voller Hochspannung, an dem man gemütlich shoppen und den Mai genießen kann“, so Citymanagerin Anke Jansen. Um 22 Uhr findet das Abschlusshighlight auf dem Marktplatz statt.

Auf welche Tradition der Veranstaltungstitel „Darmstadt unter Strom“ anspielt, macht ein Blick auf die Anfänge der Energieversorgung in Darmstadt deutlich: 1888/89 errichtet, war die Centralstation im City Carree eines der ersten Elektrizitätswerke Deutschlands. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des heutigen City Carrees wurde 2007 erstmalig „Darmstadt unter Strom“ gefeiert.

Die Fußgängerzone, der Ludwigsplatz und der Marktplatz werden am Abend von leuchtenden Walk-Acts und LED-Jongleuren optisch und musikalisch „bespielt“. Musik und Walk-Acts sorgen für elektrisierende Unterhaltung beim Einkaufsbummel.