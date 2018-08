Neun Tage lang herrscht in Worms wieder Ausnahmezustand: Ab morgen (Freitag) wird das 85. Backfischfest gefeiert, eine unverwechselbare Mischung aus Familien-, Volks- und Weinfest. Bis einschließlich 2. September lädt das große Wein- und Volksfest am Rhein wieder zum Feiern, Schunkeln und Schlemmen ein. Mittelpunkt ist die traditionsreiche Wormser Fischerzunft, die vor 912 Jahren gegründet wurde.

Neben dem Rummel auf dem Festplatz gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Programmpunkte in der Innenstadt, am Rhein und im ehemaligen Zunftviertel der Fischer, der „Fischerwääd“. Hinzu kommen der große Festumzug am Sonntag, das Fischerstechen im Floßhafen am 2. September und das abschließende Höhenfeuerwerk am gleichen Tag. Den besten Blick darauf hat man von der Rheinpromenade.

Eröffnet wird das Wormser Backfischfest morgen auf dem Marktplatz. Anschließend zieht der Tross auf den Festplatz am Rhein mit dem Weinzelt „Wonnegauer Weinkeller“. Einen Großteil des Programms tragen die Mitglieder des Brauchtumsvereins bei: den musikalischen Weckruf am Sonntag, die Fischerwääder Kerb am Mittwoch und den Kindernachmittag mit Lampionumzug am Freitag.

Mit rund hundert Nummern zieht der Festumzug am Sonntag durch die Wormser Straßen. Der Weg der festlich geschmückten Wagen und Formationen von Wormser Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen führt von der Innenstadt bis in die Fischerwääd – lautstark begleitet von zahlreichen Gästen am Straßenrand. Am Donnerstag gibt es einen Seniorennachmittag und beim „Wormser Abend“ stehen Persönlichkeiten der Brauchtums- und Karnevalsszene auf der Bühne im Festzelt.

Tauziehen und Fischerstechen

Das zweite Festwochenende steht dann im Zeichen des Wettkampfs: Am 1. September messen die Teilnehmer ihre Kräfte beim Tauziehen, am 2. September folgt das Fischerstecher im Floßhafen. Der Festplatz am Rhein ist täglich zwischen 14 und 2 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 12 Uhr. Dort sorgen moderne und traditionelle Fahrgeschäfte für Abwechslung. Daneben gibt es Imbiss- und Wirtschaftsgärten, Spiel- und Verlosungsgeschäfte sowie verschiedene Süßwaren.

Das Thema Wein spielt beim Backfischfest natürlich eine große Rolle: Ob im Wonnegauer Weinkeller, dem Stiftskeller oder dem Wormser Festzelt – überall werden die Weine aus Worms und dem Wonnegau angeboten. Am Montag wird „Hagens Weinschatz“ gehoben. Bei dieser Weinprobe stehen über 400 heimische Weine und Sekte zur Verköstigung bereit.

Die Weinproben im Riesenrad sind bereits ausverkauft. Zum dritten Mal gibt es in diesem Jahr auch wieder eine Bierprobe im Riesenrad. Weitere Infos zum Programm und zu den Fahrgeschäften auf dem Backfischfest gibt es im Internet. zg

