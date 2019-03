Es war eine der spektakulärsten Folgen des Rekordsommers 2018: Ausgerechnet die zehnte Auflage des Festivals Sound of the Forest am Marbachstausee wurde aufgrund von Waldbrandgefahr abgesagt. Einen Tag vor dem geplanten Beginn ging bei den Veranstaltern vom gleichnamigen Verein das behördliche Verbot ein – da waren einige der erwarteten 5000 Gäste pro Tag aus ganz Deutschland und dem Ausland bereits auf der Anreise.

„Es war ein harter Schlag für uns“, sagt Vereinsvorsitzender Fritz Krings heute. Die gute Nachricht für die vielen Festival-Fans: „Sowohl das Sound of the Forest als auch das Circle of Leaves werden 2019 stattfinden.“ Die anfängliche Frustration bei den Machern und vielen freiwilligen Helfern ist einer Aufbruchstimmung gewichen und auch die zuständigen Kommunen und Behörden haben signalisiert, dass ihnen viel an einer Fortsetzung der Festival-Geschichte liegt.

Der neu gewonnene Optimismus sprudelt förmlich aus Fritz Krings heraus – obwohl die finanziellen Nachwirkungen der Absage längst nicht ausgestanden sind. Der Verein bleibt auf rund 40 000 Euro sitzen – ohne Versicherung wären es rund 450 000 Euro. Ein Betrag, der nicht aufzubringen wäre – und noch ist die Zusage für die Übernahme der Schadenssumme nicht eingegangen. „Wir sind aber optimistisch – was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig“, sagt Krings.

„Die Signale sind positiv“

Dass dies bislang noch nicht geschehen ist, werten er und seine Mitstreiter nicht als schlechtes Zeichen. „Es gibt locker 350 Belege – und alles wird genau geprüft, das dauert.“ Die Signale seien positiv. Den Besuchern bot der Verein an, Tickets für 2018 umzutauschen. 3000 Karten wurden auf diese Weise für die – dann endgültig zehnte – Auflage verkauft.

Nach der Absage erfuhr der Verein große Unterstützung – nicht nur von den zahlreichen Fans, auch von Lieferanten, Sponsoren und vielen der über 50 gebuchten Bands und Künstler, die dem Verein entgegenkamen. Sehr zu Freude des Vereins haben auch die Kommunen rund um den Stausee – Oberzent, Erbach und Mossautal – den Wert erkannt, den das international bekannte Festival für ihr Image hat. „Wir haben mit den Bürgermeistern gesprochen und sie stehen hinter uns und wollen, dass das Sound of the Forest weiter stattfindet“, freut sich Krings.

Bei allem Optimismus und neuem Tatendrang stecken die Ereignisse vom August dem Verein aber noch in den Knochen. Die Absage hatte den Kreis der freiwilligen Helfer – die die umfangreichen Arbeiten im Vorfeld des Festivals damals gerade abgeschlossen hatten – schwer getroffen. „Aber ein solcher Rückschlag schweißt auch zusammen“, meint Krings. Bei der jüngsten Vereinsversammlung herrschte große Aufbruchstimmung. „Wir wollen es 2019 allen zeigen“, beschreibt Krings die Atmosphäre. Eine gute Nachricht für alle Festivalfans. arn

