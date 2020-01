Von Peter W. Ragge

Erderwärmung durch den Klimawandel, aber dann ein Rückblick in die frostige Eiszeit – für die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim ist das gar kein Widerspruch, im Gegenteil. Am 5. Februar starten sie ein Aktionsjahr „Eiszeit, Klima und Wandel“. Höhepunkt wird die ab 20. September laufende neue Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ sein.

Elefanten, Nashörner, Büffel

...