Anzeige

Am 14. Juli (Samstag) gibt es als besonderes Highlight einen Tag nur mit DJs, die das Gelände des alten Freibads in eine Open-Air-Elektro-Party-Stätte verwandeln. Natürlich sind auch dazu Tanzfreunde jeden Alters willkommen. Am 19. Juli (Donnerstag) gibt es erstmals seit bestehen des Festivals eine Heavy-Rock-Family-Nacht.

Bands auch aus der Region

Zwischen Chill-in und Chill-out gibt es auf der Bühne Livemusik diverser Stile, von Jazz, Blues und Oldies über Rock und Pop bis zu aktuellen Hits. Jeden Tag sind regionale und überregionale Bands zu Gast. Daneben ist auch für Verpflegung gesorgt. Es gibt hessische „Tabbas“ sowie weitere verlockende Angebote. Picknickdecken können mitgebracht oder kostenfrei gegen Pfand ausgeliehen werden.

„Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir ein wunderschönes Festival. Uns ist es wichtig, dass jede Altersklasse ihren Spaß hat“, so Veranstalter Harry Hegenbarth. Das gesamte elftägige Festival ist für die Besucher kostenlos. Mit dem einmaligen Kauf eines Festival-Bechers und dem damit verbundenen Kulturbeitrag von vier Euro unterstützen sie das Veranstaltungsprogramm und tragen zur Erhaltung des Festivals bei. Weitere Infos gibt es im Internet, auf Facebook und im Programmheft. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.07.2018