Unser heutiges Bildmotiv führt uns in den Bensheimer Stadtteil Hochstädten. Es zeigt das Anwesen Mühltalstraße 265 – einmal im maroden Zustand in den 90er Jahren und einmal im heutigen, sanierten Zustand. Für ältere Hochstädter ist das Haus immer noch das „Rathaus“, da es sich dabei um das ehemalige Wohnhaus des Hochstädter Bürgermeisters Jakob Rauth handelt. In Klein Bieberau als Sohn des großherzoglichen Bürgermeisters Johannes Rauth geboren, heiratete Jakob Rauth 1881 die Hochstädterin Katharina Schneider und übernahm deren elterlichen Hof in der Mühltalstraße. Ab 1895 übte er das Amt des großherzoglichen Bürgermeisters in seiner Wahlheimat aus. In seiner Amtszeit wurde in Hochstädten viel bewegt. So wurde 1906/07 die alte Schule gebaut und mit seinem Nachfolger Philipp Roth richtete Jakob Rauth die erste moderne Wasserversorgung ein. Auch die Gründung des Turn- und des Gesangvereins sowie der Freiwilligen Feuerwehr fallen in seine Amtszeit. Nach seinem frühen Tod 1908 im Alter von 50 Jahren verfiel das Anwesen zusehends. Das Haupthaus wurde gerettet und aufwendig saniert. 2008 wurde eine Gedenktafel zur Erinnerung an Jakob Rauth angebracht. Das alte Bild und die Informationen wurden freundlicherweise von Claudia Sosniak aus dem Archiv Stadtteil-Dokumentation Bensheim-Hochstädten zur Verfügung gestellt. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019