Heppenheim.„Das Geheimnis der Wurmlöcher – wie gelangt man hindurch und weshalb ähneln sie einem Bankkredit?“ lautet das Thema eines Vortrags, zu dem die Heppenheimer Starkenburg-Sternwarte für heute (Dienstag) einlädt. Referentin Yasmin A. Walter spricht ab 20 Uhr über die Idee, in weniger als einem Wimpernschlag von einer Region des Universums in eine andere zu reisen, unabhängig von Raum und Zeit. „Neue Untersuchungen zeigen, dass Wurmlöcher existieren können, die man passieren kann, ohne zerquetscht zu werden“, so die Sternwarte. Der Eintritt ist frei. zg

Info: www.starkenburg- sternwarte.de