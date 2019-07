Das Programm der Gassensensationen

Heppenheim.Beim Straßentheaterfestival „Gassensensationen“ in der Heppenheimer Altstadt stehen heute und morgen, 12. und 13. Juli, folgende Aufführungen auf dem Programm. Der Eintritt ist überall frei.

16 Uhr: Albert Völkl, „Die Geschichte vom singenden Stock“ (Hof Alte Sparkasse, 25 Minuten). – 17 Uhr: Theater aus der Tüte, „Trara, Tamtam und Tirili“ (Hof Kino Saalbau, 45 Minuten). – 18.30 Uhr: Albert Völkl, „Die Laternengeschichte“ (Hof Alte Sparkasse, 25 Minuten). – 19 Uhr: Kinderlaternenführung „Ratz Pfeifers Sagenwelt“ (Start: Kurfürstenplatz, 50 Minuten, nur am Samstag!). – 19 Uhr: Eigenproduktion „Alle meine Träume“ („Saalbau“-Kino, 50 Minuten). – 19.30 Uhr: Compagnie Charlie, „Peek-a-Boo“ (Parkplatz am Amtshof, 40 Minuten). – 20.15 Uhr: Albert Völkl, „Die Laternengeschichte“ (Hof Alte Sparkasse, 25 Minuten).

20.30 Uhr: A. Schimkat & S. Hussock, „Must be Love“ (Kirchplatz, 35 Minuten). – 21.30 Uhr: Annett Kuhr, „Von einfachen Dingen“ (Kirchplatz, 30 Minuten). – 22.15 Uhr: A. Schimkat & S. Hussock, „Must be Love“ (Kirchplatz, 35 Minuten). – 22.15 Uhr: Compagnie Charlie, „Peek-a-Boo“ (Parkplatz am Amtshof, 40 Minuten). – 22.15 Uhr: Antagon, „Package“ (Freilichtbühne, 70 Minuten). – 22.15 Uhr: Laternenführung „Geschichten aus Heppenheim“ (Start: Marktplatzbrunnen, 60 Minuten). – 23.30 Uhr Annett Kuhr und Stefan Behr, „Das Feuer weitergeben“ (Freilichtbühne, 60 Minuten). zg

