Anzeige

Bergstraße.Die Kleinkunstbühnen in der Region melden für diese Woche folgendes Programm: Theater Mobile Zwingenberg: Am Freitag (13.), 20 Uhr, spielen die „Boogie Woogie Brothers“ Axel und Torsten Zwingenberger (Bild oben links). Am Samstag (14.), 20 Uhr, läuft die nächste offene Bühne. Hierfür ist der Eintritt frei. Am Sonntag (15.), 18 Uhr, spielt der Pianist Kenkoh Endoh u. a. Werke von Schumann und Rachmaninow (Vorverkauf: Telefon 06251/770 7660). PiPaPo-Kellertheater Bensheim: Am Freitag (13.), 20 Uhr, kommt das Kabarett-Duo Kabbaratz mit seinem Programm „Wo wir hinkamen, war es voll“ (Bild oben 2.v.l.). Am Samstag (14.), 20 Uhr, spielt und singt Wolf Schubert-K. (Bild oben M.) Folk und Alternative Country (Vorverkauf: Telefon 06251/610 540). Musiktheater Rex Bensheim: Am Donnerstag (12.), 20.30 Uhr, spielen die Red Hot Chilli Pipers (Bild oben 2.v.r.) Rocktitel auf Pipes und Drums. Am Samstag (14.), 20.30 Uhr, gastiert die Supertramp-Coverband Dreamer (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). Theater Sapperlot Lorsch: Am Freitag (13.), 20.30 Uhr, gibt es Comedy mit Archie Clapp (Bild oben r.) und seinem Programm „Spaßrutenlauf“. Die Veranstaltungen mit den Spitzklickern (10.4.) und Robert Kreis (14.4.) sind bereits ausverkauft (Vorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: brockmann/loeffert/veranstalter