„David Copperfield“ mit großem Star-Aufgebot

„Blackbird“

Große Themen des Lebens in starker Besetzung. Eine starke Besetzung (Kate Winslet, Sam Neill, Susan Sarandon) hat Regisseur Roger Michell versammelt, um von einigen großen Dingen des Lebens zu erzählen: von der Liebe, vom Sterben, von Freundschaft. Eine offensichtlich wohlhabende, betagte Dame will ein letztes Mal einen Gutteil ihrer Familie um sich versammeln: Sie ist krank und will freiwillig aus dem Leben scheiden. Vorher aber möchte sie es noch mal ein wenig krachen lassen. Und sei es nur dadurch, dass sie das Weihnachtsfest vorverlegt. (97 Min.)

„David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück“

Neuverfilmung des Dickens-Buchklassikers. Der britische Regisseur Armando Iannucci legt eine frische und unkonventionelle filmische Neuauflage des Romans von Charles Dickens vor, die mit einem großen Star-Ensemble beeindruckt. Hugh Laurie glänzt als wirrer Geist mit wirrem Haar. Tilda Swinton ist mit dem richtigen exzentrischen Touch dabei, Ben Wishaw lässt einen gruseln, und Dev Patel versucht als David Copperfield mit viel Verve und Optimismus der Misere und Armut zu entfliehen. (119 Min.)

„Ooops! 2 - Land in Sicht“

Archen-Animationsfilm geht weiter. Ein Schiff, eine Sintflut, 50 000 hungrige Tiere: Der Animationsfilm spinnt fantasievoll weiter, was auf der biblischen Arche Noah wirklich passiert sein könnte, und führt den Vorgängerfilm aus dem Jahr 2015 fort. Im Mittelpunkt stehen der flauschige Finny und seine Freundin Leah, die durch einen Unfall von der Arche gefegt werden und sich nun alleine durchschlagen müssen. Ihre Eltern – die als Köche auf dem Schiff versuchen, die tierischen Passagiere bei Laune zu halten – begeben sich auf die Suche nach dem Nachwuchs. Zu den Synchronsprechern gehört Christian Ulmen. (82 Min., ohne Altersbeschränkung)

„In Berlin wächst kein Orangenbaum“

Drama. Mit zusammengesackten Schultern sitzt Nabil (Kida Khodr Ramadan) da, die traurigen Augen ständig auf Halbmast, und als sein Verteidiger im Gefängnis ihm von einer möglichen Haftentlassung erzählt, holt sich Nabil wortlos einen Zahn aus dem Gebiss. Nabil hat Krebs im Endstadium und darf deshalb nach 15 Jahren früher als geplant aus der Haft. In der wenigen Zeit, die ihm bleibt, will er seiner Exfrau helfen, indem er ihr seinen Anteil aus dem letzten Überfall vor der Haft vermacht. Doch die hat Nabil aus dem Leben von sich und ihrer Tochter längst gestrichen – und Juju weiß nicht, wer ihr Vater ist. (90 Min.)

„Persischstunden“

NS-Drama. Als die Nationalsozialisten den jungen Juden Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) fassen, gibt er sich als Perser aus. Künftig soll er einem Hauptsturmführer (Lars Eidinger) Farsi beibringen. Das Problem: Gilles kann die Sprache natürlich nicht, unterrichtet ihn deshalb in Fantasiewörtern und erfindet immer neue Begriffe. Der Film erzählt, mit welchen Tricks der Mann zu überleben versucht. Denn ihm droht der Tod, sollte er auffliegen. (127 Min., ab 12 Jahre)

„Pelikanblut“

Drama. Die Adoptivmutter Wiebke (Nina Hoss) ist für ihre Kinder zu fast allem bereit. Alleinerziehend lebt die Mittvierzigerin auf einem ziemlich pittoresken Pferdehof, kümmert sich um Polizeipferde und trainiert diese. Wiebke hat bereits eine neunjährige Adoptivtochter (Nikolina), nun soll mit der fünfjährigen Raya noch eine weitere dazukommen. Raya stammt aus Bulgarien – und das kleine Mädchen muss bereits einige traumatisierende Erlebnisse hinter sich haben. Wiebke wird durch Rayas Verhalten vor schier unlösbare Aufgaben gestellt. (121 Min., ab 16 Jahre) dpa

