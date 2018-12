Der BA als Geschenk

Drei Monate lang den BA verschenken – und ein Blomus-Windlicht gibt es gratis dazu. © schneider

Noch immer keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Verschenken Sie doch drei Monate lang den Bergsträßer Anzeiger an Menschen, die Ihnen nahestehen. Gratis dazu gibt es für dunkle Wintertage ein Windlicht der Designermarke Blomus.

Der BA steht für vertrauenswürdige Information an gut 300 Tagen im Jahr – und das im mittlerweile 186. Jahrgang. Mehr als ein Dutzend fest angestellte Redakteure recherchieren in aller Regel vor Ort, schreiben selbst, bewerten und redigieren zugesandte Texte vorwiegend von langjährigen freien Mitarbeitern und komponieren daraus jeden Tag eine Zeitung. Die will ihre Leser informieren, mit exklusiven Nachrichten überraschen und auch unterhalten. Unsere Redakteure kennen sich in ihren Kommunen und Fachgebieten bestens aus. Sie sind gut vernetzt und lassen sich aufgrund ihrer oft jahrelangen Erfahrung kein X für ein U vormachen – auch wenn das der eine oder andere hin und wieder versucht.

Auf Papier und im Netz

Die Redakteure des Bergsträßer Anzeigers stehen für vertrauenswürdigen Journalismus ein, sei es in der traditionell gedruckten Version oder auch in den vielfältigen digitalen Angeboten. Das ist unser Versprechen an die Leser. Dabei darf nicht vergessen werden, dass journalistische Information ihren Wert hat – und damit die Zeitung ihren Preis. Im Internet kann man sich jederzeit kostenlosen Informationen zusammensuchen, aber was sind die wert? Für seriösen Qualitätsjournalismus, wie ihn der BA bieten möchte, gilt wie für so vieles: Was nichts kostet, ist nichts wert. Probieren Sie es aus! red

