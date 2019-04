Am Montag, 29. April, wird der Kohlenmeiler um 17 Uhr an der Wegscheide entfacht.

Am Dienstag, 30. April, gibt es ab 18.30 Uhr am oberen Naturparkplatz Wegscheide einen gemeinsamen Gang in die Märchennacht.

Kinder können am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr sowie am 3. Mai (Freitag) von 15 bis 17 Uhr am Meiler Ziegel für den Bau eines Rennofens formen.

Der Geo-Naturpark bietet zwei Führungen an: die erste am Mittwoch, 1. Mai, ab 15 Uhr ab dem Parkplatz Wegscheide, die zweite am 12. Mai (Sonntag) von 10 bis 13 Uhr zu den Kohlenmeilerplatten. Treffpunkt an diesem Tag ist das Forsthaus Almen.

Am 4. Mai (Samstag) erfolgt von 11 bis 16 Uhr das Erzrösten für den Betrieb des Rennofens am Meiler. Schutzbrillen sind erforderlich.

Am 5. Mai (Sonntag) sind zwei Rennöfen jeweils von 9 bis 17 Uhr in Betrieb.

Weitere Informationen gibt es bei Förster Jens-Uwe Eder (Telefon: 06253/5469) und der Gemeinde Fürth (Telefon: 06253/200116).