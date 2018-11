Auerbach: Kronepark; heute (1.) 16-22 Uhr, morgen (2.) 11-19 Uhr Bensheim: Marktplatz; bis 20. Dezember Mo-Do 11.30-20 Uhr, Fr/Sa 11.30-21 Uhr, So 11.30-20 Uhr Biblis: am Rathaus; heute (1.) 15-21 Uhr, morgen (2.) 14-20 Uhr Bickenbach: am Alten Rathaus; morgen (2.) 11-19 Uhr Birkenau: vor dem Rathaus; morgen (2.) 11-19 Uhr Darmstadt: Marktplatz; bis

...