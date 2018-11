Der Grinch ist zurück auf der Leinwand

„Der Grinch“

Weihnachtstrickfilm mit Ottos Stimme. Er ist grün, griesgrämig und ein leidenschaftlicher Weihnachtshasser: Mit „Der Grinch“ kommt der haarige Miesepeter aus dem Kinderbuchklassiker „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Dr. Seuss neu auf die Leinwand. Zusammen mit seinem Hund Max will er den Bewohnern des Dörfchens Whoville den Weihnachtsspaß verderben. Komiker Otto Waalkes leiht dem Griesgram in der deutschen Synchronisation seine Stimme. Regie führen die Animationskünstler Scott Mosier und Yarrow Cheney für das Studio Illumination, das Trickfilmhits wie „Ich – Einfach unverbesserlich“ und die „Minions“ produzierte. (90 Minuten)

„The house that Jack built“

Lars von Trier über einen Serienmörder. Matt Dillon spielt einen Serienmörder: Als erste muss Uma Thurman dran glauben, dann bringt Killer Jack immer mehr Menschen um. „The house that Jack built“ beobachtet ihn dabei über mehrere Jahre; Bruno Ganz ist in einer Nebenrolle zu sehen. Bei der Weltpremiere beim Filmfestival Cannes sorgte das Werk im Mai für Furore, weil zahlreiche Zuschauer bei besonders blutigen Szenen den Saal verließen. Der dänische Regisseur Lars von Trier verbindet seine Geschichte aber wie gewohnt auch mit philosophischen und moralischen Fragen. (150 Minuten, ab 18 Jahre)

„Das krumme Haus“

Agatha-Christie-Krimi. Ein toter Wirtschaftsmagnat, ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert und viele Verdächtige – das sind die Zutaten für den Agatha-Christie-Krimi. Nach dem Tod von Aristide Leonides engagiert dessen Enkelin Sophia den Privatdetektiv Charles Hayward. Sophia ist überzeugt, dass jemand aus der Familie ihren Großvater getötet hat. Hayward übernimmt den Fall nur widerwillig, denn vor Jahren waren Stefanie und er ein Paar. In Nebenrollen sind Glenn Close und Gillian Anderson zu sehen. (116 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Peppermint“

Action-Thriller Jennifer Garner. Eine Kugel Pfefferminz-Eis: Das ist das Letzte, was von ihrer Tochter auf der Straße zurückbleibt. Denn nachdem das Mädchen ihr Eis auf einem Jahrmarkt in Los Angeles bestellt hat, wird es zusammen mit dem Vater erschossen. Die Mutter Riley North überlebt schwer verletzt. Fünf Jahre später aber hängen dann die Leichen der Schützen an einem Riesenrad auf genau diesem Jahrmarkt. Und auch der Richter, der die Täter damals hat laufenlassen, stirbt. Jennifer Garner spielt eine Frau, die von der liebenden Mutter zum Racheengel wird. Regisseur Pierre Morel hat mit Filmen wie „96 Hours“ reichlich Action-Erfahrung. (96 Minuten, ab 16 Jahre)

„Geister der Weihnacht“

Augsburger Puppenkiste spielt Dickens. „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens zählt zu den Klassikern in der Adventszeit. Nun gibt es die berühmte Erzählung von 1843 als Marionettenspiel der Augsburger Puppenkiste. Zum 70-jährigen Bestehen bringt das Traditionstheater die „Geister der Weihnacht“ ins Kino. Mit eigens geschnitzten Puppen erzählt das Team rund um Theaterleiter Klaus Marschall von dem hartherzigen Mr. Scrooge, gesprochen von Thomas Rauscher. In der Weihnachtsnacht erhält er Besuch von drei Geistern. Sie nehmen ihn mit auf eine Reise in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Für seinen Weihnachtsfilm hat die Puppenkiste prominente Sprecher geholt: Die Schauspielerin Martina Gedeck ist als Geist der Vergangenheit zu hören, ihr Kollege Martin Gruber spricht den toten Marley, früher Geschäftspartner von Scrooge. (64 Minuten, ab 0 Jahre)

„Sandstern“

Starkes Drama um einen türkischen Jungen. Anfang der 80er Jahre kommt der zwölfjährige türkische Junge Oktay nach Deutschland. Bislang hatte er bei seiner Großmutter in der Türkei gelebt, jetzt muss er sich mit der fremden Umgebung arrangieren und seinen zerstrittenen Eltern. Oktays Mutter Fatma dealt mit Drogen und betrügt ihren Ehemann Sabri (Hilmi Sözer). Ein wenig Geborgenheit findet der Heranwachsende bei der allein lebenden Nachbarin Anna. Dann eskaliert die Lage, und Oktay muss Verantwortung übernehmen. Regisseur Yilmaz Arslan hat eine starke Coming-Of-Age-Geschichte mit Traumsequenzen inszeniert. Es werden keine Gastarbeiter-Klischees bedient, der Film verlässt sich ganz auf die Ausstrahlung des überzeugenden Hauptdarstellers. (88 Minuten, ab sechs Jahre)

„Die unglaubliche Reise des Fakirs“

Überdrehte Komödie. Aja ist ein junger Mann aus Mumbai, der mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Mit Zaubertricks und gestohlenen Geldbörsen schlägt er sich durch. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, nach dem Tod der Mutter findet Aja Liebesbriefe eines Franzosen aus Paris. Der junge Inder macht sich auf die Suche: Eine turbulente und nicht immer freiwillige Reise nach Europa und Nordafrika beginnt. „Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“ zeigt viele bunte und prachtvolle Bilder, die manches Mal an Bollywood erinnern. (100 Minuten, ab sechs Jahre) dpa

