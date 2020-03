Der Mikrokosmos in 3 D

Darmstadt.Die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt und das Hessische Landesmuseum Darmstadt präsentieren bis zum 9. April die gemeinsame Ausstellung „Der Mikrokosmos in 3D“.

Über eine Million beschriebene Insektenarten leben heute auf der Erde. Ein großer Teil dieser Arten ist gefährdet – durch Landnutzung, Umweltverschmutzung und den Klimawandel. So hat sich allein in Deutschland in den letzten 25 Jahren die Biomasse der Insekten um über 75 Prozent reduziert.

Die Auswirkungen dieses Rückgangs auf die Ökosysteme sind dramatisch. Es ist also höchste Zeit, mehr über das Leben und die vielfältigen Funktionen der Insekten zu erfahren, um effektive Schutz-Strategien zu entwickeln. Hierbei sollen auch virtuelle 3D-Modelle helfen, die durch den neuartigen Darmstädter Insektenscanner DISC3D ermöglicht werden.

„Der Mikrokosmos in 3D“ lädt die Besucher zu einer Reise in die Welt der Insekten ein. In einer kooperativen Ausstellung werden in den Sonderausstellungsräumen der Universität- und Landesbibliothek Darmstadt historische Schriften über Insekten aus dem Bestand der ULB mit Sammlungen des Hessischen Landesmuseums Darmstadt und interaktiven dreidimensionalen Insekten-Modellen des Digitalen Naturhistorischen Archivs Darmstadt e.V. (DiNArDa) verbunden. Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt ist „Der Mikrokosmos in 3D“ durch eine mediale Erweiterung in der zoologischen Dauerausstellung zu erleben. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020