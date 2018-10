„Man freut sich auch über kleine Erfolge“, schmunzelt Siegfried Winkler. Der Weiherer ist einer der wenigen Ameisenschutzwarte in Hessen und damit betraut, ganze Völker an einen anderen Platz zu bringen, wenn zum Beispiel Wegebaumaßnahmen anstehen oder die geschützten Tiere anderweitig gefährdet sind. So geschah das auch vor zwölf Jahren, als er ein paar Millionen Ameisen in den Gemeindewald brachte.

Seitdem hatte der 69-Jährige „sein“ Volk immer fest im Blick. Die damals umgesiedelten Ameisen kamen ursprünglich von einem Straßenrand in Ober-Mumbach. „Bei den jährlichen Pflegearbeiten der Straßenränder wurde dieses Ameisennest dort immer wieder dem Erdboden gleich, also platt gemacht“, erinnert sich Winkler. „Es hätte vermutlich nicht mehr lange überlebt.“

Entscheidend für einen guten Start

Das Volk wurde deshalb fachgerecht umgesiedelt und fand einen neuen Standort im Wald bei Weiher. Dort entwickelte es sich prächtig, da die benachbarten Fichten zahlreiche Rinden- und Schildläuse beherbergen – „sie sind die Nahrungsgrundlage für Waldameisen und entscheidend für einen guten Neubeginn“, weiß der Fachmann.

Rettungsaktionen wie in diesem Fall gehen laut Winkler recht unspektakulär über die Bühne – auch wenn die „Retter“ eine entsprechende Fachausbildung vorweisen müssen, denn Waldameisen sind streng geschützt. Der ehemalige Förster rückt bei einer solchen Aktion mit mehreren Plastiktonnen an. Das Nest wird in drei Teilen von oben nach unten „mit Hacke und Schaufel“ in die Tonnen verfrachtet und an der neuen Stelle in umgekehrter Reihenfolge wieder ausgekippt. Im Winter legt der Ameisenschutzwart als Schutz gegen den Specht etliche Stöcke auf das Nest, damit dieser keine Löcher hineinhacken kann.

Für die Entscheidung, das Nest umzusiedeln, war maßgebend, dass es sich um die Kleine Rote Waldameise (Formica polyctena) handelte. „Dann ist der Erfolg fast sicher. Denn diese Art hat mehrere hundert bis über 1000 Königinnen und bildet Kolonien“, erläutert der Fachmann. Die große rote Waldameise dagegen hat nur eine Königin – und die bei einem Transport zuerst zu erwischen und dann auch noch heil wieder auszusetzen, ist eine Herausforderung.

Die Kleine Rote Waldameise vermehrt sich dagegen auch durch Tochternestbildung, wie Winkler erklärt. Waldinnen- oder -außenränder, sowohl in der Sonne als auch im Schatten, sind als Standort optimal, außerdem die Nähe zu Fichte, Kiefer, Eiche, Lärche oder Weißtanne. Dort fühlt sich die Kleine Rote Waldameise besonders wohl, weil sie auf den Bäumen Lauskolonien vorfindet. Diese werden gemolken und der so gewonnene Honigtau zu einer der zahlreichen Königinnen gebracht. „Die größten Waldameisenkolonien gibt es in Tannen- und Fichtenwäldern“, weiß der Experte.

Per Umsiedlung gelang es ihm bereits vor 20 Jahren, ein zuvor ameisenleeres Gebiet am Waldsknopf bei Löhrbach wieder zu besiedeln: „Aus zwei Ablegern von einem Volk aus Weiher sind durch natürliche Nesterteilung inzwischen acht oder mehr Völker geworden“, stellt Winkler hier den „größten sichtbaren Erfolg“ fest. Das Geheimnis: „Dort gibt es Fichten und Weißtannen.“

Schöne Erfolge

Auch im Weiherer Forst begann ein gutes Jahrzehnt nach der Umsiedlung aus Ober-Mumbach eine natürliche Vermehrung. Jedes Jahr wandern tausende von Waldameisen mit Eiern, Larven, Ameisenpuppen und sogar Königinnen aus dem Mutternest ab. Zwei dieser neuen Ableger haben sich in der Nähe des Mutternestes, ein weiterer sogar knapp 150 Meter entfernt angesiedelt. Für den Ameisenschutzwart ist das ein schöner Erfolg seiner jahrelangen Bemühungen. tom/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018