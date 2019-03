Der Schlagzeuger von Deep Purple und vieles mehr in dieser Woche auf Bergsträßer Bühnen

6 Fotos ansehen © Karin Ospelt

Theater Mobile Zwingenberg

Als „Deutschlands lustigster Jugendexperte“ wird Matthias Jung angekündigt. Am Freitag (15.), 20 Uhr, präsentiert er sein Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist immer noch viel Pubertät übrig“. Jazz und Chansons im Gypsy-Swing-Stil gibt es am Samstag (16.), 20 Uhr. Es spielt die Formation Nid de Poule (Kartenvorverkauf: Tel. 06251/770 7660).

Musiktheater Rex Bensheim

Prominenter Besuch am heutigen Dienstag (12.), 20.30 Uhr: Kein Geringerer als der Schlagzeuger von Deep Purple, Ian Paice, gibt sich die Ehre. Gemeinsam mit der Deep-Purple-Coverband Purpendicular spielt er sich durch ein zweistündiges Best-of-Programm.

Am Donnerstag (14.), 20.30 Uhr, zeigt sich dann wieder einmal Mitch Ryder im Rex. Begleitet wird er wie meist in den vergangenen über 20 Jahren von der Berliner Band Engerling (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kurfürstensaal Heppenheim

Ein wahrlich ganzheitliches Ereignis steht bevor, wenn Ulan & Bator auf der Bühnen stehen und Theater, Kabarett, Comedy, Slappstick, Dada, Wortspiele und vieles mehr miteinander vermischen. Ihr Programm „Irreparabeln“ ist am Samstag (16.) ab 20 Uhr zu sehen (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/131 242).

Marstall Heppenheim

Aus Musikerinnen aus Deutschland, Frankreich und Liechtenstein besteht das Jazz-Quartett Nebuleuse. Das Konzert morgen (13.) beginnt um 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06252/131 242).

Theater Sapperlot Lorsch

Sämtliche Veranstaltungen in dieser Woche sind ausverkauft: das Konzert mit CARA (14.3., 20 Uhr), der Auftritt der Zucchini Sistaz (15.3., 20.30 Uhr) sowie das Gastspiel von Fischer & Jung (16.3., 20.30 Uhr). hol/BILD: hirse/Funk/ospelt/klein/veranstalter

