In Weinheim und Heidelberg gibt es am kommenden Sonntag, 11. März, zwei große Sommertagszüge. 60 Zugnummern mit rund 3000 Teilnehmern, acht Musikkapellen sowie zahlreichen Wagen sind in Weinheim mit dabei. Los geht es um 14 Uhr an der Peterskirche, bevor rund eine Stunde später der Winter in Form eines meterhohen Schneemanns auf dem Marktplatz symbolisch verbrannt wird.

Wenn der Zug durch die Straßen zieht, erklingen Frühlingslieder wie „Winter ade“, in der Bahnhofstraße erläutert Radiomoderator Frank Schuhmacher die Zugnummern. Den Weinheimer Sommertagszug gibt es seit über 110 Jahren. Am kommenden Sonntag ist das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen kostenlos und auch das Museum der Stadt hat geöffnet.

Mit dabei: Liselotte von der Pfalz

Ebenfalls am Sonntag ziehen auch die Heidelberger Kinder beim traditionellen Sommertagszug durch die Altstadt, um den Winter endgültig auszutreiben. Der Sommertagszug setzt sich um 15 Uhr in der St.-Anna-Gasse in Bewegung und zieht durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Liselotte von der Pfalz – verkörpert von Diana Härle – führt das fröhliche Treiben an, denn die Kurfürsten-Tochter beschenkte einst selbst die Heidelberger Kinder beim Sommertagszug.