Dichterschlacht und Kindertheater

Darmstadt.Für morgen (Freitag) lädt die Darmstädter Centralstation zur Open-Air-Dichterschlacht ab 20.45 Uhr auf die Freilichtbühne in Seeheim-Jugenheim ein. Weitere Informationen gibt es online unter www.filmseher.de. Zudem gibt es in dieser Woche noch zweimal Kindertheater mit der Gruppe „die stromer“ unter freiem Himmel. Morgen ist das Stück „Die Rote Prinzessin“ für Kinder ab fünf Jahren auf dem Spielplatz vor der Kita Friedrich-Fröbel-Haus zu sehen, am Sonntag das Stück „Der Waschlappendieb“ auf dem Aktivspielplatz im Herrngarten. Beide Vorstellungen beginne um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.08.2019